Interview mit Fielmann-Chef – «Um meinen Vater zu sehen, musste ich halt ins Büro» Marc Fielmann wurde wegen seines Namens schon immer etwas anders behandelt. Er erzählt, wie es war, mit 27 Jahren in die Geschäftsleitung einzusteigen. Und warum die Basler andere Brillen kaufen als die Zürcher. Erich Bürgler

Marc Fielmann schaut sich in der Schweiz nach neuen Standorten für Brillenläden um. Foto: Raffael Waldner

Wenn es um den Brechwert des Glases oder den Einschleifprozess im Brillenhandwerk geht, kommt Marc Fielmann richtig in Fahrt. Der 32-jährige Chef des Brillenkonzerns erklärt in der Filiale in Yverdon-les-Bains geduldig und ausführlich alle Prozesse der Herstellung. Er hat selbst schon über 1000 Brillen verkauft, bevor er vor zwei Jahren das von seinem Vater gegründete Unternehmen übernommen hat. Der hielt nicht viel vom Onlinehandel. Der junge Firmenleiter macht nun einiges anders.