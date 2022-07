Neuer Volg in Oberweningen – Umgebauter Dorfladen spart bis zu 25 Prozent Strom Knappe drei Wochen musste die Bevölkerung in Oberweningen auf den Volg verzichten. Seit Freitag kann im modernisierten Dorfladen wieder eingekauft werden. Martina Macias

Das Volg-Team, allen voran Filialleiterin Marlis Schneuwly (Mitte) sowie Felix Eugster, Geschäftsleiter der Landi Surb, freut sich über die Wiedereröffnung des modernisierten Dorfladens. Foto: Sibylle Meier

Der Volg in Oberweningen präsentiert sich nach kurzer Umbauphase neu im moderneren Kleid und vor allem energiesparender. Rund 400’000 Franken investierte die Landi Surb, zu welcher auch die zwei Volg-Läden im Wehntal (Nieder- und Oberweningen) sowie jener in Obersteinmaur gehören, in die Renovation im Zeichen der Energieeffizienz.