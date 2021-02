Wegen Sanierung der Glattbrücke in Höri – Umleitung durch Wohnquartier in Niederglatt sorgt für Unruhe Das kommende halbe Jahr könnte in einem Quartier in Niederglatt laut und verkehrsreich werden. Wegen der Sanierung der Glattbrücke in Höri wird der Verkehr mitten durchs Viertel umgeleitet. Die Anwohner fordern Tempo 30. Martin Liebrich

Die Rütiwiesenstrasse in Niederglatt: Hier gilt Tempo 50, doch es ist kurvenreich und unübersichtlich. Foto: Sibylle Meier

Ab 1. März wird es an der Rütiwiesenstrasse in Niederglatt vorbei sein mit der Ruhe. Und zwar für mehr als ein halbes Jahr. Denn bis Mitte September wird in Höri die Wehntalerstrasse bis zur Niederglatterstrasse instand gesetzt. Mitsamt der engen Brücke über die Glatt in Höri, welche saniert wird. Der Verkehr aus Richtung Niederglatt wird über die Rütiwiesenstrasse umgeleitet. Zumindest jene Fahrzeuge, die unter 3,5 Tonnen schwer sind.

Diese Umleitung sorgt nun im betroffenen Quartier in Niederglatt für Unruhe. Nicht weniger als 115 Personen haben eine Petition unterschrieben, in der Tempo 30 gefordert wird. Gelten soll dieses Tempolimit auf der Rütiwiesenstasse und für die Dauer der Umleitung. Es gebe dort zwei 90 Grad-Kurven. Und: Diese Strasse sei ein «Schulweg vom Kindergarten bis zur Oberstufe in allen Altersbereichen», heisst es in der Petition. Die Schülerinnen und Schüler müssen die Strasse überqueren, und dies teils an unübersichtlichen Stellen. Parkplätze und Einfahrten tragen auch zu einer nicht idealen Situation bei. Weiter gibt es Stellen, an denen kein Trottoir vorhanden ist und die Schüler an den Zäunen am Strassenrand entlang gehen. Ein weiteres Argument: «Es muss mit einem massiven Mehrverkehr und Lärm gerechnet werden, was wir nicht einfach hinnehmen.» Zum Schutz der Anwohner, Kinder und Tiere werde Tempo 30 verlangt, schreiben die Petitionäre.