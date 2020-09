Reiten: CS in Humlikon – Umnus peilt das nächste Championat an Die Westschweizerin Christina Liebherr hat den Grossen Preis am CS Humlikon für sich entschieden. Roger Umnus aus Niederhasli sprang nicht ins Preisgeld. Trotzdem hofft er auf die Qualifikation für die nächsten Schweizer Meisterschaften. Angelika Nido

Roger Umnus führt am Abschlusstag des CS in Humlikon sein Spitzenpferd Cupido über die Hindernisse des Grand Prix. Foto: Angelika Nido Wälty

Berufsreiter Roger Umnus, der in Dielsdorf einen Sportstall betreibt, hatte am vergangenen Wochenende am LerchPartner.ch CS im nahen Humlikon im Zürcher Weinland zahlreiche Pferde im Einsatz. Für die Schweizer Meisterschaft der Springreiter ebendort war er heuer jedoch nicht qualifiziert und musste zuschauten. «Für nächstes Jahr soll es wieder klappen mit der Teilnahme», kündigte der 37-Jährige zuversichtlich an. In dieser Saison sei das schwierig gewesen, weil er im Moment mit Cupido nur über ein einziges Grand-Prix-Pferd verfügt und mit ihm nur drei Qualifikationen bestritten hatte. Doch Cupido soll bald entlastet werden: Roger Umnus hat bereits ein neues Talent im Stall, das er wohl bald auf diese Stufe nachziehen kann.