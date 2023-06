Sweet Home: 10 Ideen für Bilderrahmen – Umrahmen Sie schön Nicht nur das Bild zählt, auch der Rahmen ist wichtig. Entdecken Sie hier wunderschöne Beispiele, die aus dem Rahmen fallen. Zum Kaufen oder Selbermachen. Marianne Kohler Nizamuddin

Kleine Schätze

Patchwork: Bilderwand mit allerlei persönlichen Schätzen. Foto über: Etalage

Nicht alles, was wir gerne an die Wand hängen, ist grosse Kunst. Manchmal liebt man eine Kinderzeichnung, einen Druck oder einfache Illustrationen so sehr, dass man sie gerne immer anschauen möchte. Geben Sie solchen Lieblingsstücken nicht nur einen Ehrenplatz, sondern lassen Sie sie auch möglichst schön zur Geltung kommen. Da helfen besondere Rahmen, farbige, bunte, bemalte, beklebte oder geschnitzte. Diese Beispiele machen Ihnen bestimmt Lust, Ihre kleinen Schätze einzigartig zu rahmen.

1 — Mit Stoff und Farbe

Ton in Ton: Rahmen mit Reliefmuster und gemusterten Passepartouts. Foto über: @ladychatterleysaffair

Hübsche alte Postkarten oder Drucke werden, wenn sie edel und liebevoll gerahmt werden, zu kleinen Juwelen. Hier zeigen Rahmen und Passepartouts dieselbe Farbigkeit. Die Passepartouts sind gemustert und mit Stoff oder Tapete bezogen, die Rahmen sind grün lackiert und haben Reliefmuster.

2 — Wie Schmuck an der Wand

Schmuckstücke: Zweifarbige ovale Rahmen. Foto: Matilda Goad

Kunstvolle, dekorative Rahmen gibt es bei Matilda Goad zum Kaufen. Die kleine, aber feine Kollektion der englischen Interiorredakteurin bietet aussergewöhnliche Wohnaccessoires und dazu gehören diese zweifarbigen Lackrahmen, die es oval und rechteckig gibt. Man kann sie mit gepressten Blumenbildern kaufen oder aber für eigene, kleine Schätze nutzen.

3 — Musterhaft

Attraktive Serie: Kunstvoll bemalte Rahmen mit alten Stichen. Foto über: @getthegusto

Eine sehr schöne Idee ist es, schlichte Rahmen und Passepartouts mit Mustern zu bemalen. Hier wurde eine kleine Serie alter Stiche mit Porträts so gerahmt, was Sie zu besonderen kleinen Kunstwerken macht. Sie können Rahmen auch mit Tapeten oder «Papiers dominotés» beziehen. Schöne «Papiers dominotés» können Sie bei Antoinette Poisson kaufen.

4 — Kleine Perlen

Fröhlich: Farbige, glänzende Rahmen mit Reliefmuster. Foto: Etalage

Farbige Bilderrahmen lassen Bilder ganz anders wirken als klassische neutrale und sie eignen sich besonders gut für kleine Preziosen, die man dekorativ rahmen möchte. Der englische Art-Shop Etalage bietet solche dreidimensionalen «Perlen-Rahmen» in vielen verschiedenen Farben an. Sie können aber auch versuchen, mit Holzperlen selber solche Rahmen zu basteln. Hier finden Sie eine Anleitung.

5 — Mit Schleife

Verträumt: Bilder mit Schleifen an Haken gebunden. Foto: Casa Gusto , über: The French Tangerine

Meistens hängt man Bilder so an die Wand, dass man die Aufhängung nicht sieht. Aber es ist auch sehr schön, wenn man sie sichtbar und dekorativ aufhängt, zum Beispiel mit schönen Schleifen. Dafür montieren Sie schöne Bänder an die Rückseite der Rahmen. So können Sie Bilder auch mal wie hier an eine Hakenleiste hängen und damit Schönes unter das praktische Alltägliche mischen.

6 — Durchgestrichen

Unifarben: Kunst und Rahmen als Gesamtwerk. Foto: Caroline Misterek

Diese kleinen farbigen Bilder sind Kunstwerke von der Künstlerin Caroline Misterek, die nicht nur das Bild, sondern auch den Rahmen in ihre Kunst einbezieht. Die charmante Idee, antike Rahmen mit einer einzigen Farbe durchzustreichen und dann Bilder in die Mitte zu kleben oder zu malen, ist dekorativ und man kann es auch selber umsetzen. Je nachdem können Sie natürlich das Objekt, Bild, die Postkarte, den Stich oder das Foto auch hinter Glas rahmen.

7 — Textile Wunder

Gemustert: Schlichte Rahmen mit gemusterten Stoffen bezogen. Foto über: Honestly WTF

Wer nach edlen Materialien sucht, um langweilige Rahmen in interessante neue kleine Kunstwerke zu verwandeln, greift nach Stoffen. Diese haben Farben, Muster und Texturen, welche Rahmen edle und besondere Kleider geben. Wie Sie solche Rahmen selber machen können, sehen Sie hier.

8 — Kunsthandwerk

Ornamental: Handbemalter Rahmen mit bunten Farben und kleinen Mustern. Foto über: @atelierdevelay

Von Hand etwas selber zu machen, ist eine erfüllende Arbeit. Manche machen gar ein solches Hobby zum Beruf. So bietet das «De Vevey Atelier» aus England handbemalte Bilderrahmen über seinen Instagramaccount an und gibt mit Workshops diese Handwerkskunst weiter.

9 — Bunt bemalt

Fantasievoll: Stickbilder in bemalten Rahmen. Foto über: The Fabled Thread

Wer kunsthandwerkliches Talent hat oder sich darin üben möchte, kann nicht nur Holzrahmen selbst bemalen, sondern auch kleine Bilder sticken, die man darin an die Wand hängen kann. Eigentlich ist diese Idee beim Stickatelier The Fabled Thread in umgekehrter Reihenfolge angedacht. Denn Eppie Thompson verkauft fabelhafte Sticksets und dazu Rahmen, die man entweder selber bemalen kann oder aber fertig bemalt bestellen kann.

10 — Rahmenkunst

Hingucker: Handgemachte, farbige Rahmen mit ornamentalen Formen. Foto über: @a.prin.art

Während der Pandemie bin ich über Instagram auf @a-prin.art gestossen. Der Betreiber Benedict Foley ist ein Kunsthändler und Kurator und bot in dieser Zeit kleine fertig gerahmte Kunstwerke an, die man online bestellen konnte. Bald begann er auch, Rahmen selbst zu machen, und seine kleinen, ornamental geformten Rahmen sind berühmt geworden.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

