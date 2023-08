Umstrittener Schlagersänger – Michael Wendler gibt sein Comeback bei Querdenker Stricker in Volketswil Nach der Absage des geplanten Konzertes auf Kreta startet der deutsche Schlagersänger seine EGAL-Tour in der Schweiz. David Sarasin

Michael Wendler hat schon länger kein Konzert mehr gegeben. Nun will er zurück auf die Bühne. Foto: Imago Images / Future Image

Erst vor kurzem kündigte der Schlagersänger und Verschwörungs­theoretiker Michael Wendler an, dass er nach vier Jahren Pause 2024 wieder auf Tour gehen werde. Jetzt sind Ort und Zeitpunkt für das erste Konzert bekannt: Wendlers EGAL-Tour startet am 4. Mai 2024 im Eventlokal Strickers Freiheit in Volketswil. Dies hat der in der massnahmenkritischen Szene bekannte Blogger Daniel Stricker am Mittwoch auf seiner Website bekannt gegeben.

Stricker betreibt seit diesem Jahr den ehemaligen Club Pasadena in Volketswil unter dem Namen Strickers Freiheit. Dort zeichnet er unter anderem die Sendungen für seinen Online-Fernsehsender Stricker TV auf. In den Gesprächssendungen verharmlost er mitunter Corona, stellt die Impfung als wirkungslos dar und zieht den menschgemachten Klimawandel in Zweifel.

Festival nach Kritik abgesagt

Wendler wollte sein Bühnencomeback eigentlich im April 2024 bei einem Schlagerfestival auf Kreta geben, zusammen mit anderen Schlagerstars. Doch aufgrund von Widerstand der Fans hat der Veranstalter das Festival kürzlich abgesagt.

Laut eigenen Angaben war es Daniel Stricker, der Wendler eingeladen hat, die EGAL-Tournee in seinem Club in Volketswil zu starten. Stricker schreibt auf seiner Website, dass die Tour danach in anderen Städten fortgesetzt werde. Daten würden demnächst veröffentlicht.

Michael Wendlers Karriere hatte während der Pandemie einen tiefen Knick erhalten. Dies, nachdem er die Politik der Bundesregierung gestützt auf Verschwörungstheorien kritisiert hatte. In einem viel beachteten Video sprach er unter anderem davon, dass Medien politisch gesteuert seien und die Pandemie von der Politik inszeniert werde. Daraufhin warf ihn RTL aus der Jury von «Deutschland sucht den Superstar». RTL 2 strich eine Dokusoap mit Wendler und seiner Lebensgefährtin, der Influencerin Laura Müller, aus dem Programm. Seither versucht Wendler, Geld mit einem Podcast zu verdienen, den er zusammen mit Müller betreibt.

David Sarasin

