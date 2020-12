Flughafen – Umzug in den Circle Das Rehacenter Zürich Airport zieht in die neuen Räumlichkeiten im Circle um.

Das Rehacenter bietet seine Dienstleistungen neu im Circle an. Foto: Rehacenter Zürich Airport

Das Rehacenter Zürich Airport bietet seit zehn Jahren Therapieleistungen am Flughafen an. Mit dem Umzug vom jetzigen Standort im Prime Center am Flughafen in den Circle wird im neuen Gebäude das ambulante Zentrum für Rehabilitation und Prävention weiter ausgebaut und in das Modul Health & Beauty des Circle integriert. Dieser umfasst unter anderem Praxen und Tageskliniken des Universitätsspitals Zürich, des Kinderspitals Zürich und der Universitätsklinik Balgrist sowie eine Apotheke und ein Hörcenter.

red