Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Unabsichtlich bei Twitter entlassen

Elon Musk Foto: Miguel Roberts (AP/Keystone)

Chaos bei Twitter-Kündigungen

Seit der Übernahme durch Tesla-Gründer Elon Musk geht es beim Kurznachrichtendienst Twitter drunter und drüber. Kündigungen sind an der Tagesordnung. Dabei scheint Musk erst zu feuern und dann nachzudenken. So kommt es zu unbeabsichtigten Kündigungen. Da Musk nur schwer zu kontrollieren ist, hat die Personalabteilung von Twitter nun eine «accidental terminations»-­Regelung («versehentliche Kündigungen») eingeführt, wie verschiedene Medien berichten. Versucht man das Chaos positiv zu sehen, so etabliert sich bei Twitter gerade eine mitarbeiterfreundliche Kultur: Statt «hire and fire» gilt «fire and hire».