Zeugenaufruf der Kapo – Unbekannte begehen Sachbeschädigung in Dielsdorf Eine unbekannte Täterschaft hat über das Wochenende vom 29./30. Juli auf dem Friedhof Dielsdorf und bei der reformierten Kirche diverse Sachbeschädigungen begangen.

Vandalen haben Grabschmuck auf dem Friedhof Dielsdorf zerstört. Foto: Kapo

Am Sonntagmorgen ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass diverse Grabstätten und Mobiliar auf dem Friedhof beschädigt worden seien. Zudem wurden durch die unbekannte Täterschaft im Umkreis der Kirche weitere Einrichtungen zerstört. Dies schreibt die Kapo in einer Mitteilung. Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, welche sich übers Wochenende auf dem Friedhof oder im Umkreis der reformierten Kirche aufgehalten haben, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.

red

