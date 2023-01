Glasscheibe eingeschlagen – Unbekannte beschädigen Feuerwehrdepot in Buchberg Die Tat in der Nacht auf Donnerstag hat einen Sachschaden von mehreren Tausend Franken zur Folge. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung machen können. Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Donnerstag eine Glasscheibe des Feuerwehrdepots in Buchberg beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag schreibt.

In der Zeitspanne zwischen ungefähr 18 Uhr am späten Mittwochnachmittag und circa 8 Uhr am Donnerstagmorgen beschädigten Unbekannte mit einem Stein eine Glasscheibe einer Türe des Feuerwehrdepots an der Hohlegasse in Buchberg. Nun sucht die Polizei Zeugen.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.