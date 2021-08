Serie von Fahrzeugeinbrüchen – Unbekannte brechen in Regensdorf in parkierte Autos ein Es sei eine Zunahme von Fahrzeugeinbrüchen zu erkennen, schreibt die Polizei. Die Bevölkerung sollte keine Gegenstände gut sichtbar in parkierten Fahrzeugen lassen.

In Regensdorf wird vermehrt in parkierte Autos eingebrochen. Symbolfoto: Bettina Matthiessen

Seit ein paar Wochen sei in Wohnquartieren in Regensdorf eine Zunahme von Fahrzeugeinbrüchen zu erkennen, schreibt die Gemeindepolizei Regensdorf. Es ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter jeweils kurz entschlossen nach dem Erkennen von Gegenständen Fahrzeuge aufbrechen und das Deliktsgut entwenden. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, keine Gegenstände sichtbar in parkierten Autos zu lassen.

mps

