Vandalenakt an Obstbäumen – Unbekannte knicken Bäume in Otelfingen um In den letzten Tagen sind auf der Obstanlage von Heinz Schibli in Otelfingen zwei Apfelbäume niedergedrückt worden. Bereits im letzten Jahr waren Vandalen am selben Ort zugange. Alexander Lanner

So sollte er stehen: Heinz Schibli stellt den vor bald zwei Wochen von Unbekannten umgeknickten Apfelbaum wieder an seinen Ursprungsort. Foto: Paco Carrascosa

Ein trauriges Bild musste sich Obstbauer Heinz Schibli aus Otelfingen vergangene Woche ansehen. Ein rund zwei Meter hoher Apfelbaum wurde auf seiner Anlage von Unbekannten niedergedrückt. Rund 40 faustgrosse Äpfel hingen am Baum, der knapp über dem Boden einfach umgeknickt wurde. «Das war nicht irgendein Tier oder ein Fahrzeug», sagt Schibli. «Da waren Menschen gezielt am Werk.» Bereits eine Woche davor musste ein Obstbaum an anderer Stelle in Schiblis Anlage dasselbe Schicksal erleiden.