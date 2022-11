Fake-Account auf Instagram – Unbekannte missbrauchen Identität der Stadtpolizei Bülach Eine eigenartige Unfallmeldung unter dem Namen der Stadtpolizei irritiert. Eine Nachfrage zeigt: Der Instagram-Post kommt von Fremden. Daniela Schenker

Weder Account noch Beitrag stammen von der Stadtpolizei Bülach. Foto: Screenshot Instagram

Die Meldung der vermeintlichen Stadtpolizei Bülach zum tragischen Velounfall kam aussergewöhnlich schnell und ihr Inhalt überraschte. Die bebilderte Nachricht geizte nicht mit Informationen. Es werde wohl nicht der letzte Unfall an dieser gefährlichen Stelle bleiben, las man auf Instagram unter polizei_buelach. Auffallend: Die exakt gleiche Nachricht hat der Bülacher Daniel Wülser, der Zeuge des Vorfalls war, unter seinem Namen in den beiden Facebook-Gruppen «Du bisch vo Bülach wenn» und «Du bist Bülacher/in» veröffentlicht. Der Text enthält mehrere Falschinformationen. So schreibt der Verfasser, das Opfer sei eine Schülerin. Tatsächlich handelte es sich um einen 12-jährigen Schüler. Von einem zweiten Verletzten hat der Schreibende offenbar nichts mitbekommen. Eine korrekte Meldung gab es am nächsten Tag von der Kantonspolizei Zürich.