Raub in Niederglatt – Unbekannter klaut mehrere hundert Franken Bei einem Raub auf ein Verkaufsgeschäft hat ein unbekannter Täter am Samstagmorgen mehrere hundert Franken erbeutet. Die Verkäuferin blieb unverletzt. sak

Die Fahndung nach dem Täter sei bisher erfolglos verlaufen, schreibt die Kantonspolizei Zürich. Foto: Sabina Bobst

Bei einem Raub auf ein Verkaufsgeschäft hat ein unbekannter Täter am Samstagmorgen in Niederglatt mehrere hundert Franken erbeutet. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Gemäss Polizei habe ein bewaffneter Mann das Verkaufsgeschäft an der Grafschaftsstrasse gegen 07:50 Uhr betreten. Er habe die allein anwesende Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Danach sei der Mann mit einigen hundert Franken geflüchtet. Die Verkäuferin sei nicht verletzt worden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Fahndung nach dem Täter sei bisher jedoch erfolglos verlaufen.

