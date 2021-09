Führerausweis lange weg – Unbelehrbarer Schnellfahrer kassiert Niederlage vor Gericht Er ist «nur» 33 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Trotzdem muss er seinen Führerschein für mindestens zwei Jahre abgeben – weil es nicht das erste Mal war. Flavio Zwahlen

Der Schnellfahrer vermutet, dass beim Lasergerät der Polizei eine Fehlfunktion vorgelegen hat. Foto: Michael Scherrer

113 statt der erlaubten 80 Stundenkilometer: So schnell war ein Mann auf der Hauptstrasse zwischen Regensdorf und Weiningen unterwegs. Dafür entzog ihm das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich den Führerausweis auf unbestimmte Zeit, jedoch für mindestens zwei Jahre. Sein Vergehen wurde als mittelschwere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften gewertet. Gegen diesen Entscheid erhob der Lenker in der Folge Rekurs an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Ohne Erfolg. Damit gab er sich ebenfalls nicht zufrieden und legte Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz ein – dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.