Opfikon/Glattbrugg – «Unbeschreiblich magische Atmosphäre» Der Jodelklub Bärgarve hat erfolgreich am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug teilgenommen. Jodelklub Bärgarve

Auch in Grossaufnahme in der «Tagesschau» zu sehen: der Jodlerklub Bärgave. Foto: PD

Der freudige Juchzer von Beni Walker, dem Präsidenten des Jodelklubs Bärgarve aus Opfikon/Glattbrugg, war wohl weit herum zu hören, als am Sonntagmittag die Klassierungen des 31. Eidgenössischen Jodlerfest in Zug bekannt gegeben wurden. Der Jodelklub Bärgarve hat von der dreiköpfigen Jury eine verdiente «2» bekommen: Das entspricht der zweitbesten Bewertung im Jodler-Reglement.

Die «Bärgarven» traten mit dem Lied «Bärgkristall», einem zweistimmigen Jodel, beim Wettbewerb an. Das intensive Proben mit ihrer Dirigentin, Sabine Brunner, hat sich für die Jodlerinnen und Sänger gelohnt. Insbesondere mit der Jodelvokalisation und der Stimmführung konnten die 13 Mitglieder der Bärgarve bei den Jury-Mitgliedern Punkte holen.

Fachsimpeln und die Musik geniessen

Wie in ihrem Lied «Bärgkristall» besungen, war auch der Besuch am Jodlerfest ein Ausflug, an dem es zahlreiche unterschiedlichste Schätze zu entdecken gab. Während die einen dem abwechslungsreichen Programm der verschiedenen Formationen zuhörten, trafen sich andere mit Sängerinnen und Jodlern, die sie schon aus früheren Jahren oder Veranstaltungen kannten, um angeregt zu fachsimpeln. Allen gemeinsam war die Freude an der Musik und am geselligen Beisammensein. Und das durfte gerne von den frühen Morgen-

bis in die späten Abendstunden dauern.

Der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen des offiziellen Festaktes. Ein mitreissendes Programm aus Alphorn- und Büchel-Musik, Fahnenschwingen und einem Gesamtchor von 500 Jodlerinnen und Jodlern begeisterte das Publikum. Stephan Lutz, der Vize-Präsident der Bärgarve, sprach gar von einer unbeschreiblich magischen Atmosphäre in der Arena. Der krönende Abschluss dieser drei ereignisreichen Tage war der Beitrag in der Hauptausgabe der Tagesschau auf SRF1. Dieser zeigte den Jodelklub Bärgarve in allerbester Sonntagslaune auf dem Festumzug winkend und jubelnd in Grossaufnahme.

Fehler gefunden?Jetzt melden.