Niederlage des FCZ in Basel – Und André Breitenreiter tut einen Teufel Der FC Zürich verliert das Spitzenspiel in Basel 1:3 und kann sich die Tabellenführung nicht zurückholen. Noch fehlt den Zürchern in Spitzenspielen das gewisse Etwas. Florian Raz

Betretene Gesichter bei den Zürchern, Jubel beim Anhang des FC Basel. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Ein Lächeln huscht über das Gesicht von André Breitenreiter. Dann sagt er: «Einen Teufel werde ich tun.» Er ist noch gar nicht so lange Trainer des FC Zürich. Und doch muss ihm dieses Gefühl schon viel zu bekannt vorkommen. Der Deutsche sitzt nach einem Spitzenspiel da und hat zu erklären, warum seine Mannschaft ein Spiel nicht gewonnen hat, obwohl sich alle Zürcher eigentlich einig sind, dass sie ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen aufgetreten sind.

Breitenreiter könnte es sich nach dem 1:3 beim FC Basel einfach machen. Er könnte auf seinen Spielplan verweisen, der eigentlich hätte aufgehen müssen. Er könnte erklären, dass er als Trainer nun mal keine Tore erzielt. Dass er seinen Spielern nur einen oder vielleicht auch zwei, drei Pläne mit Hinweisen darauf mitgeben kann, wie sie zu den entscheidenden Treffern kommen.

Die Zürcher beweisen auch in Basel, dass Breitenreiter ihnen diese Pläne mit aufs Feld gibt. Assan Ceesay rennt am Flügel in jeden Meter Freiraum, den er nur entdecken kann. Antonio Marchesano verbindet mit seinen Direktpässen Mittelfeld und Angriffszone. Adrian Guerrero rennt so häufig in den gegnerischen Strafraum, dass er nicht wie einer wirkt, der auf seiner linken Seite durchaus noch ein paar defensive Aufgaben zu erledigen hat.

In Basel ist es wie in Bern

Es ist wie in Bern gegen die Young Boys. Der FCZ beginnt ein Spitzenspiel stark, er ist die stilsicherere Mannschaft. Und er hat die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Diesmal ist es Marchesano, der in der 12. Minute scheitert. Er tanzt sich durch vier, fünf Basler. Am Ende wehrt Heinz Lindner den Schuss ab, und die Zürcher Nummer 10 sagt: «Wäre der reingegangen, hätten wir vielleicht ein anderes Spiel gesehen.»

Auch das ist wie beim 0:4 gegen YB: Die Zürcher sind am Ende in dem Modus, den der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin gerne mit «hätte, hätte, Fahrradkette» beschreibt. Sie trauern ihren Chancen nach. Sie loben sich für ihren Mut, für ihr starkes Spiel. Und sie tun das, während sich der Gegner vor einer prächtigen Kulisse feiern lässt.

27’264 Menschen sind in den St.-Jakob-Park gekommen. Der Klassiker, der seit 2014 fast tot darniederlag, weil er seither nie mehr das Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams war, er lebt wieder.

Ob das jetzt ein verdienter oder ein glücklicher Sieg für seinen FCB sei, wird Patrick Rahmen danach gefragt. «Na ja», meint der Basler Trainer und vermeidet geschickt beide Wörter in seiner Antwort: «Ich glaube, wir waren effizienter.»

Wer es ganz drastisch ausdrücken möchte, könnte auch sagen: Der FCZ hat an diesem Nachmittag ein System. Und der FCB hat die entscheidenden Einzelspieler. Das 1:0 nach einer halben Stunde? Ein Zufallsprodukt nach einem weiten Abschlag von Goalie Lindner, das veredelt wird, weil Dan Ndoye und Liam Millar so viel Geschwindigkeit aufnehmen, dass sie die kurze Unordnung im Zürcher Abwehrverbund ausnutzen.

Das 2:0 in der 73. Minute: ein Weitschuss von Pajtim Kasami, der via FCZ-Goalie Yanick Brecher und Pfosten Ndoye vor die Füsse fällt.

Ach, welch ein Gegentor …

Und schliesslich das 3:1 in der 82. Minute, nachdem Marchesano mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz die Hoffnung zurückgebracht hat. Ach, welch ein Gegentor … FCB-Stürmer Arthur Cabral drischt nach einer Zürcher Ecke den Ball im hohen Bogen aus dem eigenen Strafraum in die Zürcher Hälfte. Ousmane Doumbia als letzter FCZ-Feldspieler und Goalie Brecher spielen «Lass du, ich nehm ihn auch nicht». Und so darf schliesslich Ballwegdrescher Cabral auf Pass des gedankenschnellen Joelson Fernandes sein bereits elftes Ligator der Saison erzielen.

Und da wäre er dann, der Moment, in dem der FCZ-Trainer darauf hinweisen könnte. Darauf, dass die Qualität seiner Offensivspieler nicht so ist, dass sie ihm einen Sieg schenkt, wie ihn sein Antipode Rahmen erleben darf. Ein Sieg, für den vorne ein paar Funken individueller Klasse reichen – und hinten Abgeklärtheit gepaart mit etwas Glück.

Breitenreiter sagt stattdessen: «Einen Teufel werde ich tun. Ich werde nicht unseren Plan loben und die Spieler verdammen, weil sie die Tore nicht erzielen.» Lieber redet er darüber, dass er jetzt halt noch mehr Stresssituationen üben will im Training. Dass seine Spieler noch häufiger zu hören bekommen, sie sollten mit dem Innenrist abschliessen «und nicht Vollspann in die Wolken».

Wobei Adrian Guerrero diese Lektion bereits mitbekommen hat. Als er in der 70. Minute wenige Meter vor dem Basler Tor an den Ball kommt, nimmt er die Fuss-Innenseite. Noch so ein Moment, in dem der FC Zürich Leader der Super League werden könnte. Doch Guerrero schiebt den Ball an den Pfosten, der FCZ rutscht nach vier Spielen ohne Sieg hinter Basel und YB.

Und André Breitenreiter stellt fest: «Wir spielen attraktiv, wir spielen mutig. Aber es fehlen noch ein paar Prozentpunkte, um an die ganz grossen Teams wie Basel oder YB heranzukommen.»

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». @razinger

