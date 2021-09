Spektakuläre Wende – Und dann brausen die ZSC Lions plötzlich davon Vom 1:3 zum 4:3 innert sieben Minuten: Die ZSC Lions bezwingen ihren Lieblingsgegner HC Davos zum neunten Mal in Serie. Für den Höhepunkt sorgt Denis Malgin. Simon Graf

Abklatschen mit den Kollegen: Sven Andrighetto lässt sich für sein Tor feiern. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Davos ist nicht nur die liebste Feriendestination der Zürcher, Davos ist in jüngerer Zeit auch der Lieblingsgegner der ZSC Lions: Zum neunten Mal in Serie siegten sie gegen die Bündner, gegen die und ihren Erfolgscoach Arno Del Curto sie einst drei Playoff-Finals verloren. Es ist kein Geheimnis, wie man gegen die Lions zum Erfolg kommt: mit rigorosem Defensivspiel. Doch das ist nicht die DNA des HCD. Auch unter Christian Wohlwend spielen die Bündner schwungvoll nach vorne, und das liebt der mit Offensivkünstlern bestens bestückte ZSC.

Die 7700 Zuschauer mussten sich aber etwas gedulden, bis sie den Zürchern zujubeln durften. Diese gerieten 0:2 und 1:3 in Rückstand und verpassten in ihren zahlreichen Powerplays Chance um Chance. Doch dann ging es plötzlich schnell: Roe (48.), Malgin (50.) und Hollenstein (55.) drehten die Partie mit drei Toren innert sieben Minuten. Der emotionale Höhepunkt war Malgins Ausgleich in Unterzahl, als er mit dem Puck davonbrauste, HCD-Abwehrchef Nygren mit seinem Tempo überforderte und Senn bezwang.

Die 3 Infos einblenden Denis Hollenstein Der Flügel ist bei seiner Rückkehr nach zwei Spielen Pause ein belebendes Element in der Offensive und erzielt das siegbringende 4:3. Enzo Guebey Kürzlich gerade noch lobend erwähnt in dieser Rubrik, hat der Verteidiger diesmal einen unglücklichen Abend: Beide seiner Strafen führen zu Gegentoren. Marc Wiegand Der Schiedsrichter spricht mit Kollege Nicolas Fluri 15 Zweiminuten- und eine Fünfminuten-Strafe aus. Es ist zwar kein gehässiges Spiel, aber die beiden Teams treten sehr undiszipliniert auf.

Interessant war der Vergleich der Jungstürmer Sigrist und Simic, die sich vorletzte Saison bei den ZSC Lions noch in Schwamendingen eine schmucklose WG teilten. Sigrist profitierte vergangene Saison bei den Zürchern von den Ausfällen auf der Centerposition, machte markante Fortschritte und erhielt kürzlich eine Vertragsverlängerung bis 2026. Simic kam letzten Winter kaum mehr zum Zug im Hallenstadion und unterschrieb schon früh beim HC Davos. Nun spielten sie erstmals gegeneinander.

Dass Simic über einen exzellenten Direktschuss verfügt, hatte schon Rikard Grönborg erkannt, weshalb er ihn manchmal in Überzahl in der Pettersson-Position links oben einsetzte. Auf diese Idee ist beim HCD nun auch Christian Wohlwend gekommen. Und Simic dankte es ihm mit einem Kunstschuss ins Lattenkreuz zum 1:0 (19.). Sigrist kam derweil nicht gross dazu, sein Können zu zeigen. Denn weil die ZSC Lions so oft Powerplay spielten und da für den versierten Stürmer in diesem Starensemble kein Platz ist, sah man ihn kaum.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Davos 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) 7763 Zuschauer. – Tore: 19. Simic (Egli/Ausschluss Guebey) 0:1. 23. Marc Wieser (Knak, Ambühl/Ausschluss Guebey) 0:2. 30. Andrighetto (Noreau, Azevedo/Ausschlüsse Ambühl, Egli) 1:2. 47. (46:12) Ambühl (Bromé, Stransky/Ausschlüsse Pedretti, Azevedo) 1:3. 48. (47:49) Roe (Hollenstein) 2:3. 50. Malgin (Ausschluss Quenneville) 3:3. 55. Hollenstein (Azevedo, Andrighetto/Ausschluss Stoop) 4:3. – Strafen: 6-mal 2 plus 5 Minuten und Spieldauer (Quenneville) gegen die ZSC Lions, 9-mal 2 Minuten gegen Davos. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bodenmann, Schäppi, Morant und Riedi (alle verletzt), Davos ohne Prassl (krank) und Barandun (verletzt). – Corvi im Startdrittel verletzt ausgefallen. 30. Lattenschuss Andrighetto. 46:12 Timeout Davos. Der HCD ab 59:38 ohne Torhüter.

Für die ZSC Lions war das an diesem Abend kein Problem. Sie haben so viel Klasse, dass sie dieses Spiel gegen die Davoser noch spektakulär drehten. Was man bei ihnen aber noch vermisst, ist die Konstanz. An schlechten Abenden sieht diese Mannschaft aus wie eine Ansammlung von Stars, die nicht recht wissen, wie sie zusammenspielen sollen. Aus ihnen ein funktionierendes Team zu formen, ist eine schwierigere Aufgabe für Grönborg, als man denkt. Glanzpunkte bieten diese ZSC Lions aber schon jetzt immer mal wieder.

