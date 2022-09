Italien vor der Wahl – Und dann fiel nach 70 Jahren linker Vorherrschaft ausgerechnet Piombino Italiens Rechte gewinnt auch deshalb, weil die Linke ihr Volk verloren hat – ein Symbol dafür: Piombino in der Toskana. Hier regiert ein «Bruder Italiens», Francesco Ferrari. Giorgia Meloni hätte gerne hundert wie ihn. Oliver Meiler

Francesco Ferrari, einer der «Brüder Italiens», regiert die toskanische Hafenstadt Piombino, obwohl sie im Herzen links ist, wie er selbst sagt. Foto: Comune di Piombino

«Sie haben Glück», sagt die Kabinettssekretärin, «der Bürgermeister ist gerade frei.» Gar nicht einfach, einen Termin zu bekommen bei Francesco Ferrari, dem Bürgermeister im kleinen toskanischen Piombino. Das Rathaus steht seit Wochen in den nationalen Medien. Und Ferrari ist jetzt ein Star, ständig im italienischen Fernsehen: ein durchtrainierter Mann im engen Poloshirt, 44 Jahre alt, grauer Hipsterbart, Stoffbändchen in den italienischen Nationalfarben am Handgelenk. «Ja, es ist viel los», sagt Ferrari und lacht. Für ihn selbst, für seine Partei, für Italien. Alles sehr aufregend.