Folgen der Energiekrise – Und dann kostet Strom plötzlich das Doppelte Die Energiepreise spielen verrückt, das bekommen nächstes Jahr auch Privatpersonen zu spüren. In einigen Zürcher Gemeinden wird es besonders teuer. Liliane Minor

Antonio Stancampiano, Bereichsleiter der Gemeindewerke Horgen, hat keine gute Botschaft für seine Kundinnen und Kunden. Foto: Moritz Hager

Jetzt sind die Strompreise für 2023 in allen Zürcher Gemeinden bekannt – und die Aufschläge sind im Kanton teils happig. In Kloten zahlen private Haushalte künftig achtzig Prozent mehr für elektrische Energie. Noch krasser ist der Preisschock in Horgen. Dort verdoppeln sich die Tarife glatt.