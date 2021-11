1:0 gegen YB – Und der FCZ schwebt immer weiter Nach dem 1:0 gegen Serienmeister YB sind die Zürcher eine weitere Woche Leader. Das späte Siegtor durch Wilfried Gnonto verdienen sie sich dank ganz viel Leidenschaft. Thomas Schifferle

Als der Kleine ganz gross ist: Wilfried Gnonto erzielt per Kopf das Siegtor für den FCZ. YB-Goalie Faivre ist chancenlos.

Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Auf einmal ist Wilfried Gnonto verschwunden. Nicht gleich vom Erdboden, aber in einer Traube von Mitspielern, die mit jeder Sekunde grösser wird. Alle wollen sie zu ihm und erdrücken den kleinen Mann fast, so sehr überschütten sie ihn mit ihrer Freude über sein Tor.

Der Vorlauf zu diesem Moment setzt schon am Freitag ein. Da vertritt FCZ-Assistenztrainer Darius Scholtysik am Pressetermin den Corona-kranken Chef André Breitenreiter und redet ausführlich über Gnonto, dessen Riesenpotenzial und so. Und er sagt auch: «Was ihm fehlt: dass er mal ein Tor erzielt und torgefährlicher wird. Das ist der nächste Schritt.»