Die Europaallee wird ein Jahr alt – Die Retortenstadt am Zürcher HB punktet sogar bei ihren Gegnern Klotzige Architektur, überteuerte Wohnungen – das Urteil über den neuen Stadtteil, den die SBB aus dem Boden stampfte, war schnell gefällt. Doch inzwischen hat der Wind gedreht. Beat Metzler

Mittagszeit an der Europaallee. Foto: Silas Zindel

Für ein Quartier, das ständig angefeindet wurde («protzig», «überteuert», «steril»), ist die Europaallee ziemlich beliebt.

Vor über einem Jahr wurde das letzte Haus des 1,5-Milliarden-Franken-Projekts fertig gebaut, zwölf Jahre hatten die Arbeiten gedauert. Die Eröffnungsfeier fiel wegen Corona aus. Nun ist sie in bescheidenerer Form als «Quartierfest» auferstanden, das am Freitag und am Samstag stattfindet. Eine gute Gelegenheit, sich bei Beteiligten umzuhören, wie die Europaallee im Zürcher Alltag angekommen ist.