Als Goldkandidat gestartet, auf Platz 4 gelandet: Marco Odermatt nach dem Super-G in Courchevel. Foto: Sven Thomann (Blick/Freshfocus)

Es war eine kleine Welle an Enthusiasmus, die am ersten Abend der WM durch das House of Switzerland schwappte. Es passte auch einfach zu gut, was da alles zusammenkam am Montag dieser Woche – als hätten Berater von Schweiz Tourismus das Programm zusammengestellt.