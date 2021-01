Corona-Projekt der Kirche in Bülach – Und diesmal sollen auch die Männer mitmachen Das «Stricken gegen Einsamkeit» war mit 291 Metern Wollschal ein voller Erfolg. Jetzt lanciert die katholische Kirche Bülach gleich vier neue Corona-Projekte. Dabei steht das Schreiben im Mittelpunkt. Florian Schaer

Pfarrer Jaroslaw Duda und Sozialarbeiterin Christina Witschard halten den Anfang in Händen: Zeichnungen, Gedichte, Geschichten und Erlebnisse auf jeweils einem A4-Papier sind gefragt, um die Wände der Bülacher Kirche zu zieren. Foto: Raisa Durandi

Gemeinschaft. Das ist das Kernanliegen jeder Kirchgemeinde. Und wenn in einer Pandemie viele gemeinschaftliche Anlässe erschwert oder unmöglich sind, so muss man den Kontakt zu den Menschen eben anderweitig pflegen. Besonders kreativ zeigt sich dabei die katholische Kirche in Bülach. Seit vergangenem Frühjahr hatten zahlreiche Freiwillige aus Bülach und den Kreisgemeinden einen Schal gestrickt. Das Projekt «Stricken gegen Einsamkeit» hat es sogar als Beispiel auf die Onlineliste «Einfallsreiches aus den Kirchgemeinden» der reformierten Zürcher Landeskirche geschafft – als einziger katholischer Beitrag.