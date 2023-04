Die Festivalbesucherinnen sind komplett aufgeräumt und langweilig, die Konzerte sehr, sehr laut und die Preise unverschämt hoch: Blick auf das Gelände des diesjährigen Coachella. Foto: Amy Harris (Invision, AP, Keystone)

Zurzeit bin ich im Urlaub in L.A., ich war letztes Wochenende mit Freunden am Coachella-Festival, was auch der Grund ist, weshalb ich jetzt noch eine Woche in Kalifornien hocke und alle zwei Tage google, was man denn hier machen kann (nichts).