So schnell sprinteten sie noch nie - Und jetzt? Kommt es jetzt zum Schweizer Duell auf Weltniveau?

Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji – Und jetzt? Kommt es jetzt zum Schweizer Duell an der Weltspitze? Nie sprinteten so viele Frauen so schnell über 100 m – mittendrin die beiden Schweizerinnen. Ihr Weg ist unterschiedlich, ihr Ziel das gleiche: der Olympiafinal. Monica Schneider

So schnell wie noch nie: Ajla Del Ponte läuft in ihrem Heat über 100 m Landesrekord. Foto: Michael Steele (Getty Images)

Erster Wettkampftag der Leichtathleten – und schon überstürzen sich die Ereignisse im Nationalstadion von Tokio. Wenigstens aus Schweizer Sicht. In den Vorläufen der Frauen über 100 m egalisiert erst WM-Bronzegewinnerin Mujinga Kambundji mit 10,95 Sekunden (+0,1 m/sec) ihren Schweizer Rekord und wird hinter der jamaikanischen Medaillenfavoritin Elaine Thompson-Herah Zweite.

Und als wäre dies nicht Ereignis genug, ist die 29-jährige Bernerin ihren Landesrekord Minuten später schon wieder los: Denn die vier Jahre jüngere Ajla Del Ponte läuft das Rennen, das bisher nur in ihrem Kopf und in jenem ihres Trainers Laurent Meuwly stattgefunden hat: Del Ponte wird in stupenden 10,91 (+1,3 m/sec) gestoppt und Zweite hinter der Jahresschnellsten Shelly-Ann Fraser-Price (JAM). Um sagenhafte 16 Hundertstel steigert sie sich und prescht damit mitten in die Weltspitze.