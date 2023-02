Abo Die Geschichte von Bertrand Piccard – Und jetzt möchte der grösste Abenteurer der Schweiz die Welt retten Sein Grossvater Auguste flog höher als alle anderen, sein Vater Jacques tauchte tiefer. Dann war es an Bertrand Piccard, eine Pioniertat zu vollbringen – und damit den Menschen zu zeigen, wie kostbar unsere Erde ist.

Bertrand Piccard bereitet seinen Heissluftballon vor, ehe er ihn aufbläst. Foto: Yann Gross

Ben Taub (Das Magazin)

Im Winter beginnt der Morgen im Schweizer Alpendorf Château-d’Oex mit einem ersten Schimmer hinter dem gezackten Grat der Berggipfel im Osten. Dann senkt sich das Licht allmählich ins Tal herab, wärmt dort den Boden und setzt einen Kreislauf in Gang. Die Luft im Dorf beginnt zu steigen, die kalte Bergluft zieht den Hang herunter, nur um wieder erwärmt zu werden und himmelwärts zu strömen. In der Nacht wiederum geschieht das Gegenteil. Es ist, so der Schweizer Luftfahrer Bertrand Piccard, «als wäre der Berg selbst am Atmen».