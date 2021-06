Kolumne Christian Seiler – Und langsam schmort das Huhn Die Zubereitung des Wermuthuhns dauert drei Stunden. Zum Glück bedeutet das aber nicht, dass Sie die ganze Zeit am Herd stehen müssen. Christian Seiler (Das Magazin)

Sieht gut aus! Nach dem Verzehr, die Karkasse nicht wegschmeissen. Aber was ist das überhaupt? Foto: Reinhard Hunger

Es gibt Mahlzeiten, die müssen in ein paar Minuten auf dem Tisch sein. Dafür gibt es ganze Bibliotheken entsprechender Kochbücher. Es gibt aber auch Mahlzeiten – und eine davon möchte ich Ihnen heute ans Herz legen –, deren Zubereitung buchstäblich ein paar Stunden dauert. Ein paar Stunden: Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir die ganze Zeit am Herd stehen und unser Abendessen permanent im Blick behalten müssen. Aber es bedeutet, dass wir rechtzeitig mit dem Kochen anfangen müssen, wenn wir uns zu einer vernünftigen Tageszeit an den Tisch setzen wollen. Und es bedeutet, dass der Faktor Zeit sich auf spezifische Weise auf das Resultat unserer Bemühungen auswirken wird, sonst könnten wir ja getrost eine Abkürzung nehmen.