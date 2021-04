Polizeigewalt in den USA – Und plötzlich brodelt es noch mehr Der Prozess um die Tötung von George Floyd steht vor dem Abschluss. Was die vergangenen Wochen in Minneapolis gezeigt haben, im Gerichtssaal und auf den Strassen – und wie es nun weitergeht. Alan Cassidy aus Washington

Fassungslos: Naisha Wright fordert bei einer Medienkonferenz Antworten darauf, warum ihr Neffe Daunte Wright in einem Vorort von Minneapolis von einer Polizistin erschossen wurde. Foto: AFP

Als wäre die Anspannung nicht schon so gross genug. Als lägen die Nerven nicht schon so überall blank.

Wenn es für Polizisten in den USA je einen Zeitpunkt für maximale Vorsicht gab, dann wohl in diesen Tagen in Minneapolis. In einem Gerichtssaal in der Innenstadt läuft der Prozess gegen den Polizisten Derek Chauvin, der für seine Rolle beim tödlichen Einsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd angeklagt ist.

Die Stadt bereitet sich schon seit langem auf die Proteste vor, die bei einem Freispruch losbrechen könnten. Regierungsgebäude und ganze Strassenzüge sind verbarrikadiert, Soldaten der Nationalgarde sind eingerückt, Polizeihubschrauber drehen ihre Runden über den Wohnquartieren.