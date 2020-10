Kreativ-Workshop in Dielsdorf – Und plötzlich geht ein Fenster auf Das Vernetzen von meditativem Malen und improvisiertem Singen ist neu. Es ist die Chance, ein Experiment zu wagen: Was ist nebst Corona und zunehmender Unsicherheit an spielerischer Freiheit eigentlich noch da? Ursula Fehr

Gabriela Tanner führt die stimmlichen Linien der Teilnehmer in einem kreativen Workshop zum Thema Wandel. Dazu wird unter Anleitung ihrer Kollegin Barbara Schönstein zeitgleich gemalt. Foto: PD

Wir Erwachsenen erleben, was wir denken. Wie kommen wir wieder in den Zustand, wo es nicht mehr denkt, sondern einfach empfindet, wertfrei und unkontrolliert? Denn wer geniesst es nicht, zusammen mit Kindern wieder teilzunehmen am Glück, nur für den Augenblick da zu sein und diesen voll und ganz auszukosten?