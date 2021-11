Neue Corona-Massnahmen – Und plötzlich handelt der Bundesrat wieder Abwarten und beobachten, beobachten und abwarten. Das war der Bundesrat vor der Abstimmung über das Covid-Gesetz. Nach der Abstimmung sagt der Bundesrat: «Damit nicht wertvolle Zeit verloren geht, muss jetzt gehandelt werden!» Philipp Loser Hans Brandt David Sarasin Beni Gafner

Plötzlich muss alles schnell gehen. Die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin. Foto: Keystone

Der letzte Novembertag des Jahres 2021. In Griechenland gilt jetzt eine Impfpflicht für über 60-Jährige. In Wien wird die Höhe der Busse für Nichtgeimpfte bestimmt: 3600 Euro. In Hamburg dürfen Ungeimpfte nicht mehr überall einkaufen, und in Berlin denkt die neue Bundesregierung sehr laut und sehr ernsthaft über eine Impfpflicht für alle nach.

Und in der Schweiz?

«Wir machen einfach Realpolitik.» Bundespräsident Guy Parmelin

Es spricht Guy Parmelin, es ist einer seiner letzten Auftritte als Bundespräsident, sein Corona-Jahr ist bald vorüber. Er sagt: «Damit nicht wertvolle Zeit verloren geht, ist für den Bundesrat klar: Jetzt muss gehandelt werden.» Der Verzicht auf nationale Massnahmen sei keine Option mehr. Abwarten und beobachten – die Devise des Bundesrats in den vergangenen Wochen –, das war einmal.