Italiens neue Regierung – Und plötzlich lieben alle Mario Draghi Von links bis fast ganz rechts: Ausser den Postfaschisten wollen wohl alle Parteien mit dem ehemaligen Chef der EZB regieren. Die Cinque Stelle zerreisst der neuerliche Purzelbaum. Oliver Meiler aus Rom

Wird mit Cristiano Ronaldo verglichen: Mario Draghi. Foto: Ettore Ferrari (EPA)

Die Herzen, sie fliegen. Bei seinen Sondierungsgesprächen für die Bildung einer neuen italienischen Regierung erfährt Mario Draghi, der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, so viel Umgarnung von den Parteien, dass er wohl bald Premier sein wird. Fast alle wollen dabei sein, die Frage ist nur, ob alle miteinander können.

Auch die Medien überschlagen sich mit Elogen, seitdem Mario Draghi den Regierungsauftrag unter Vorbehalt angenommen hat, und der Mailänder Börsenindex steigt und steigt. Der Spread geht zurück – so nennt man die Zinsdifferenz zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen, er ist ein Gradmesser für das Vertrauen der Märkte in das hochverschuldete Italien. Zum ersten Mal seit 2015 fiel dieser Wert unter 100 Basispunkte. Der Name allein garantiert für Stabilität. Santo subito?