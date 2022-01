Unihockey: Jets gewinnen Spitzenkampf – Und plötzlich sitzt er neben seinem Vorbild in der Garderobe Kloten-Dietlikons NLB-Männerteam ist im Hoch. Daran beteiligt sind auch Nachwuchstalente wie etwa Rodrigo Hitz. Dem 19-jährigen fehlt nur ein Zentimeter zur Zweimetermarke und ein Aufstieg zur Erfüllung seines grossen Traums. Marisa Kuny

Abklatschen mit dem einstigen Vorbild: Rodrigo Hitz (93) hat als Junior zu Yannick Jaunin (57) aufgeschaut, jetzt stürmt er mit ihm zusammen in der ersten Linie der Jets. Foto: Claudio Schwarz

Die aktuelle Pandemiewelle trifft auch die zweithöchste Unihockeyliga der Männer hart: In der Doppelrunde vom Wochenende konnten anstatt der angesetzten elf Partien nur gerade deren vier gespielt werden. Auch das Duell zwischen Sarganserland und den Kloten-Dietlikon Jets vom Samstag musste wegen Coronafällen im Team der St. Galler abgesagt werden. Der Spitzenkampf vom Sonntag in der Klotener Stighaghalle konnte indes stattfinden – für die Jets ein Glück. Denn das Team von Sven Engeler befindet sich gerade im Höhenflug. «Die Spieler sind eine Einheit geworden. Der Glaube daran, dass wir jeden Gegner schlagen können, ist gewachsen», sagte der Chefcoach vor dem Duell gegen Basel. Er sollte recht behalten.

Telegramm Infos einblenden Kloten-Dietlikon Jets - Basel 8:7 (4:1, 2:2, 2:4). – Tore: 1. Hitz (Johanssson) 1:0. 5. Lindroos (Kramer) 1:1. 5. Jaunin (Wüst) 2:1. 12. Wüst (Hitz) 3:1. 15. Wüst (Tomatis) 4:1. 25. Hitz (Tomatis) 5:1. 30. Gerber (Schwob) 5:2. 35. Hitz (Wüst) 6:2. 39. Jokinen (Rintala) 6:3. 47. Jokinen (Lindroos) 6:4. 54. Jokinen (Laurila) 6:5. 54. Tomatis (Jaunin) 7:5. 55. Gartmann (Vitali) 8:5. 56. Lindroos (Geber) 8:6. 57. Gerber (Rintala) 8:7. – Strafen: 2x2 gegen Jets. – Jets: Bergström; Johansson, Wüst; Schellenberg, Glas; Kissling, Lemke; Jaunin, Tomatis, Hitz; Vitali, Bregenzer, Gartmann; Renold, Swales, Stüssi; Beutler, Schmied.

Nach dem Sieg gegen Leader Thurgau kurz vor Weihnachten, bezwingen die drittplatzierten Jets jetzt auch den Tabellenzweiten Basel. Es ist ein verdienter 8:7-Sieg für die Unterländer, die kreativer und lange Zeit effizienter sind als der Gegner, der ohne Nationalspieler Patrick Mendelin nach Kloten gereist ist. Am Ende wird es zwar nochmals eng, als Basel auf 5:6 (54.) und dann ohne Torhüter auf 7:8 (57.) herankommt. Doch die Jets halten den Sieg mit viel Kampfgeist und etwas Dusel (Basel trifft in der letzten Sekunde noch den Pfosten). «Wir haben Vieles sehr gut gemacht», bemerkt Engeler. Der Coach sieht aber auch Verbesserungspotential: «Im letzten Drittel haben wir uns zu sehr auf unseren Erfolgen ausgeruht und an Spannung verloren. Prompt ist Basel wieder herangekommen.»

Platz für Talente

Die Jets machten in der bisherigen Qualifikation eine Tellerwäscherkarriere im Schnelldurchlauf: Nach sieben Niederlagen in den ersten zehn Partien steckten sie Ende Oktober noch Mitten im Strichkampf und gehörten zu jenen Teams, die für den grossen Aufwand, den sie betrieben, nur mickrig belohnt wurden. Im neuen Jahr nun dürfen sie sich zum Spitzentrio der Liga zählen.

Cheftrainer Sven Engeler hat trotz des enttäuschenden Saisonstarts stets an seinem Gameplan festgehalten und seine Mannschaft unbeirrt ein schnelles, offensives Unihockey spielen lassen. Dafür schickte er fast ausnahmslos drei Linien aufs Feld, so dass bei den Jets inzwischen auch Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit bemerkenswerter Regelmässigkeit in der NLB zum Einsatz kommen.

«Es wäre eine Sünde, wenn ich mich hier nicht bedienen würde.» Jets-Coach Sven Engeler über die U21

Die vereinseigene U21 B ist aktuell wie eine kleine Goldgrube. Sie führt die Tabelle mit 12 Punkten Vorsprung an. Kein Team hat schweizweit bis dato so viele Tore geschossen (176) wie die Jets-Junioren, keines verfügt über eine bessere Trefferquote (14.6 Tore pro Spiel). «Es wäre eine Sünde, wenn ich mich hier nicht bedienen würde», sagt Engeler mit einem Schmunzeln. Er selbst kennt die Nachwuchsspieler gut, war er doch vergangene Saison noch ihr Trainer.

«Die Vornamen verraten es, unsere Mutter stammt aus Mexiko.» Rodrigo Hitz

Stellvertretend für die kleine U21-Fraktion im Fanionteam steht Rodrigo Hitz. Der 19-jährige Bülacher, der gerade die KV-Lehre mit Berufsmatur auf einer Bank abgeschlossen hat, ist ein Klotener durch und durch. In der Flughafenstadt arbeitet und trainiert er, hier wohnen seine Grosseltern und am Schluefweg fiebert er mit dem EHC Kloten mit. In Bülach, gesteht er lachend, sei er nur zum Schlafen. Auch sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Alejandro spielt im Jets-Nachwuchs. Einzig der Jüngste im Hause Hitz, Ricardo, ist bei den C-Junioren ausgestiegen und hat den Unihockeystock gegen eine Gitarre eingetauscht. Weil der Älteste nicht nur auf dem Feld gut antizipiert, liefert Rodrigo Hitz die nächste Antwort ungefragt: «Die Vornamen verraten es, unsere Mutter stammt aus Mexiko.»

Stock mit Spezialbewilligung

Der 19-Jährige ist ein aufgeschlossener Gesprächspartner mit einem Gespür für Geschichten. Fakten wie etwa seine Körpergrösse von 1.99 Meter verbindet er vergnügt mit Anekdoten wie der folgenden: Weil er mit seinen fast zwei Metern eine Stocklänge ausserhalb der Norm braucht, musste er beim internationalen Verband in Finnland eine Spezialbewilligung einholen. Die zusätzlichen drei, vier Zentimeter kosteten ihn 50 Euro, verhinderten aber eine Karriere mit Rückenbeschwerden.

Seine Reichweite ist denn auch sein grosses Plus. «Ich kann mit meiner Grösse den Ball viel besser abdecken als die meisten», sagt Hitz. Punkten tut er laut Sven Engeler aber auch mit seiner trickreichen Technik und der Abschlussstärke. In seinen bisherigen dreizehn NLB-Partien für die Jets holte er durchschnittlich mehr als einen Skorerpunkt. Die Quote in der U21 B, für die er in dieser Saison vier Einsätze leistete, ist noch weitaus besser mit vier Toren pro Partie.

Mit seiner Grösse von fast zwei Metern ist Rodrigo Hitz (93) nur schwer vom Ball zu trennen. Foto: Claudio Schwarz

Dass ihm Sven Engeler das Vertrauen schenkt, bedeutet Rodrigo Hitz viel. Das wird klar, nicht so sehr weil er es sagt, sondern weil er es mehrmals wiederholt und dabei zu staunen scheint, dass ihm ein solches Glück widerfährt. Manchmal muss er sich kneifen. Da sitzt er nun in der Garderobe mit seinem einstigen grossen Vorbild Yannick Jaunin und spielt im Block mit einem ehemaligen Storveta-Spieler. Der Schwede Jacob Glas mit Vergangenheit in der schwedischen Spitzenliga ist einer der grossen Routiniers im Team. Engeler setzt auch innerhalb der Blöcke auf einen Mix aus Erfahrenen und Jungen.

Jetzt, fast drei Jahre nach dem Abstieg, nimmt das Fundament aus eigenen Nachwuchskräften, auf das Sven Engeler bauen will, langsam Form an. Neben Hitz kamen in dieser Saison weitere Junioren wie Connor Swales, Silvan Camenisch oder Tim Zahner in der NLB zum Zug. Rodrigo Hitz sagt, der Coach investiere wahnsinnig viel in dieses Team. «Vor jeder Partie gibt es beispielsweise ein Video mit den Stärken und Schwächen des Gegners, das Sven für uns zusammenstellt.» Im Gegenzug fordere Engeler von seinen Spielern eine professionelle Einstellung und den unbedingten Willen, die Jets zurück in die NLA zu bringen.

Jets-Coachs Sven Engeler war früher selbst aktiv als Unihockeytorhüter. Heute arbeitet er als Berufsmilitär. Eine professionelle Einstellung ist ihm wichtig, nicht nur in der Kaserne, auch in der Unihockeyhalle. Foto: Leo Wyden

Rodrigo Hitz hat er für diese Mission im Flieger. «Mein Ziel ist es, zumindest einmal in meiner Karriere mit den Jets einen Aufstieg zu feiern», sagt der Bülacher. Mit der U16 hat er das knapp verpasst, mit der U18 ebenfalls. Die Chancen für die U21 B stehen aktuell zwar so gut wie noch nie, in die höchste Leistungsklasse A aufzusteigen. Doch die Pandemie könnte zum dritten Mal in Folge zur Spielverderberin werden. Im Moment herrscht Zwangspause, vorerst bis zum 14. Januar. Gespielt wird nur in den semiprofessionellen Ligen, den nationalen Nachwuchsligen sowie im Juniorenbereich der unter Sechzehnjährigen.

Sorge um die U21

Hitz hofft auf eine positive Entwicklung, so dass die Saison fortgesetzt werden kann. Denn: «So gut wie jetzt waren wir noch nie, wir haben derzeit sehr starke Jahrgänge in der U21.» Die vorangegangenen zwei Saisons sind jeweils nicht gewertet und ohne Auf- und Absteiger abgebrochen worden. «Das darf nicht noch einmal passieren», sagt Sven Engeler. Es sei ein Riesenvorteil und essentiell für eine erste Mannschaft, die hauptsächlich auf eigene Leute bauen wolle, wenn die Junioren in der nationalen Nachwuchsliga spielten. Der Sprung in die Nationalliga falle den Junioren von dieser Stufe aus leichter. Ein Nachfragen beim Verband zeigt, dass man sich dort der Problematik bewusst ist. Aktuell gibt es allerdings bezüglich Auf- und Absteiger bei einem eventuellen Meisterschaftsabbruch noch keine Direktive.

Rodrigo Hattrick

Rodrigo Hitz hat das Glück, dass er im Januar fix zum Fanionteam gehört und somit weiterhin Spielpraxis sammeln kann, gegen Basel sogar in der ersten Formation. Er dankte es dem Verein auf direkte Art und Weise: Zuerst versenkte er nach 46 Sekunden ein formvollendetes Zuspiel des Schweden Emil Johansson zum 1:0. Im zweiten Drittel war es erneut Hitz, der das Skore eröffnete, diesmal mit dem 5:1 für die Jets. Und auch das 6:2 ging auf sein Konto (35.), was ihm von den Kommentatoren des vereinseigenen Livestreams temporär den Übernamen «Rodrigo Hattrick» einbrachte. Seine ganze Linie hatte einen produktiven Abend und erzielte sieben der acht Treffer. Die Freude darüber ist beim Youngster nach der Partie gross. «Das heute gehört sicher zu meinen besten Spielen für die Jets. Aber das ganze Team hat heute stark gespielt», erklärt er und erzählt gleich weiter, dass die Leute zu ihm gesagt hätten, «wieso habt ihr es wieder so spannend gemacht, gewinnt doch mal deutlicher». Rodrigo Hitz lacht vergnügt. Er weiss, was sie meinen. Aber ein solcher Krimi, findet er, sei eben auch cool.

Starke erste Formation: Nicht nur Rodrigo Hitz (93) sammelte eifrig Skorerpunkte, auch Verteidiger Michel Wüst (24) steuerte zwei Tore und zwei Assists bei und wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Foto: Claudio Schwarz

