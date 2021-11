Wenn Sportler beklaut werden – Und plötzlich taucht das Olympiagold bei Ebay wieder auf Medaillen, Trophäen und weitere Kostbarkeiten: So manches wird zu Diebesgut – und taucht auf kuriosem Weg wieder auf. Wie einst der berühmteste Pokal der Welt. Christian Brüngger

Diebe wollten das Goldvelo von Filippo Ganna zu Geld machen. Es blieb beim Versuch. Foto: Keystone

Der Sport zieht Diebe an. Schliesslich glänzt so manches, was Athleten (um den Hals) tragen – oder benutzen. Das jüngste Beispiel stammt aus dem Radsport: Langfinger entwendeten 22 Edelrennräder italienischer Profis. Ein kleiner Rundblick über eine eher unbekannte Facette der Sportwelt.

Die Goldräder zum Spottpreis

Es war ein bitter enttäuschter Rad-Olympiasieger, der sich an die Welt wandte: «Es geht weniger um den Wert der Räder als solches als um die Erinnerungen, mit ihnen Olympia- und WM-Gold gewonnen zu haben», schrieb Filippo Ganna.

Der Italiener machte mit dem Tweet darauf aufmerksam, dass ihm und seinen Teamkollegen just an der Bahn-WM von Ende Oktober die Velos gestohlen worden waren – in seinem Fall ein unübersehbares in goldener Farbe.