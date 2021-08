Frisurtrend Mittelscheitel – Und plötzlich tragen die Männer den Boyband-Schnitt Das Comeback der 90s ist bei den Haaren angekommen. Wer trendy sein will, muss freilich genug Zeit vor dem Frisierspiegel einplanen. Paulina Szczesniak

Wir behaupten mal ganz kess: Jack Grealish wurde von den englischen Fans nicht nur, aber auch für seine Frisur bejubelt. Foto: EPA

Erlauben Sie eine kurze Rückblende in den Juni dieses Jahres. Da nämlich kamen ästhetisch interessierte EM-Zuschauer nicht umhin, die Frisur der englischen Nummer 7 zu registrieren. Lief doch dieser Jack Grealish mit Haaren auf den Rasen, wie man sie letztmals in den späten Neunzigern gesehen hatte: in Topfform zurechtgestutzt und dann, hopp, mittels Mittelscheitel nach links und recht so aufgeteilt, dass sie die Stirn wie zwei wippende Vorhänge umrahmen.

Besser mit oder ohne Haarband?

«Middle-parted curtains» wurde das Frisürchen denn auch prompt in der britischen Presse genannt, die lustvoll darüber debattierte, ob Grealishs Schopf nun besser mit oder doch ohne unterstützendes Haarband zur Geltung komme. Und natürlich nicht vergass, darauf hinzuweisen, dass besagter Look dereinst auch schon vom Soccer-Star schlechthin getragen worden war: nämlich David Beckham himself, als er seine Victoria gerade erst kennen gelernt und in Sachen Stilsicherheit noch einen langen Weg vor sich hatte.