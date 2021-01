Leitartikel: Chaos im Dietliker Industriequartier – Und samstäglich grüsst die Blechlawine Seit im Industriegebiet von Dietlikon ein Einbahnsystem installiert wurde, ist gar nicht alles besser. Sich darüber aufzuregen, ist leider nötig. Manuel Navarro

Die Kreuzung Neue Winterthurerstrasse/Industriestrasse wurde zum neuralgischen Punkt im Industriequartier. Weil das Ampelsystem zu Spitzenzeiten nicht ausreicht, muss der Verkehrsdienst aushelfen. Foto: Francisco Carrascosa

Ich würde mich selbst – ohne hier Expertenstatus anmelden zu wollen – als wenig jähzornige Person einschätzen. Ich masse mir sogar an, mich als ziemlich ausgeglichen zu bezeichnen und grundsätzlich schwer aus der Ruhe zu bringen. Aber es gibt auch bei mir Momente, da spüre ich es: dieses Feuer hinter den Augen, den erhöhten Puls in der Brust, die Wut im Bauch.

Ausgerechnet in Dietlikon, «meinem» Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich den grössten Teil meines Lebens verbracht habe und wo ich auch heute wieder wohne (sehr gerne, will ich anmerken), ist es im vergangenen Jahr immer wieder passiert. Und zwar jeweils am Samstag. Und immer am gleichen Ort: im Industriegebiet, an zwei verschiedenen Kreuzungen, denjenigen entlang der Neuen Winterthurerstrasse: Eine verbindet die Achse Brüttisellen–Wallisellen mit der Bahnhofstrasse, die andere mit der Industriestrasse.