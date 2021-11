Neues Kochbuch und Album – Und so kocht Anna Netrebko Borschtsch Die grösste Sopranistin der Welt hat ihr erstes Buch geschrieben: ein Kochbuch. Wir haben es gelesen – und zwei Rezepte für Sie. Helmut Maurò

Auf Instagram teilte die russische Sopranistin schon immer regelmässig Neuigkeiten zu ihrer drittgrößten Liebe, nach Oper und Mode: dem Essen. Foto: Martin Krachler

Vor 16 Jahren kochte Anna Netrebko, die grösste Sopranistin der Welt, auf dem Salzburger Domplatz in einer Wohltätigkeitsaktion für Bedürftige. Neben ihr stand mit Regisseur Martin Kusej am Herd. Auf Seite 72 ihres neuen Kochbuchs kann man sehen, wie Netrebko vor Schreck der Mund offensteht, während Kusej die überkochende Suppe vom Herd nimmt. Ach, macht doch nichts, sagt sein Gesichtsausdruck, viele Frauen können nicht kochen. Und noch viel mehr können nicht anständig singen. Aber – weit gefehlt, Maestro Kusej! Anna Netrebko kann beides.

Deshalb hat sie ihr Kochbuch auch noch vor ihrem neuen Album herausgebracht, das sonst wieder alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. «Amata dalle tenebre» heisst es – von der Finsternis geliebt. Da singt sie Düsteres von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini und Herzzerreissendes von Peter Tschaikowsky, zum Beispiel aus der Oper «Pique Dame» die Arie: «Akh, istomilas ya gorem» – genug getrauert. Eine kräftige Suppe hilft der Seele schnell auf die Beine, und welches Rezept läge da näher als das für einen schmackhaften russischen Borschtsch?

Wichtig: ein grosser Topf – sehr gross

Wie spricht man den eigentlich aus? Ludmilla vom Restaurant «Olga» sagt auf Youtube «Borsch». Man kann sich denken, wie Netrebko «Borschtsch» ausgesprochen hätte, warm und weich und mit all diesen Erinnerungen an die kommunistische Kindheit in Krasnodar. Gleich im ersten Kapitel «Einst im Sowjetland» springt uns nach Blinitorte mit Lachs und Forellenkaviar – herrliche Früchte des Sozialismus – die Borsch entgegen.

Oder der Borsch? Ludmilla sagt «ein Borsch». Jedenfalls brauchen wir Berge von Gemüse und ordentlich Suppenfleisch. Beim Spezialisten findet sich Schwanz und Brust von der Kuh und die ganze restliche Anatomie, wir entscheiden uns nach drei Rundgängen durch den Kühlraum für die Querrippe vom Jungtier.

Borschtsch nach Netrebko Infos einblenden Für 4 Personen Für die Suppe: 500 g Suppenfleisch vom Rind

3 l Wasser

1 grosse Zwiebel

3–4 getrocknete Lorbeerblätter

5 Pfefferkörner

1 gehäufter TL Salz Für die Einlage: 400 g festkochende Kartoffeln

250 g Weisskohl

1 grosse Zwiebel

250 g Rote Beten

150 g Karotten

100 g rote Paprikaschote

100 g Knollensellerie

1 Petersilienwurzel

200 g frische Tomaten

2 Stangen Staudensellerie

2 EL Schmalz oder Butterschmalz

1–2 TL Tomatenmark

2 EL Zucker

1 TL Essig

Salz, Pfeffer aus der Mühle Ausserdem: 250 g Sauerrahm

Dill oder Petersilie, frisch gehackt (optional) Zubereitung Das Suppenfleisch unter fliessendem Wasser waschen und trocken tupfen. Wasser und Fleisch in einem grossen Topf zum Kochen bringen. Ca. 5 Minuten kochen lassen und den Schaum abschöpfen. Die Zwiebel mit Schale, die Lorbeerblätter und Pfefferkörner hinzufügen und alles bei niedriger Hitze 60–90 Minuten

kochen. Nach ca. 45 Minuten das Salz dazugeben. Den entstehenden Schaum gegebenenfalls abschöpfen. Währenddessen die Kartoffeln schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Den Weisskohl in feine Streifen schneiden. Beides beiseitestellen. Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Roten Beten und Karotten schälen und auf einer Reibe grob raspeln. Die Paprikaschote entkernen. Knollensellerie und Petersilienwurzel schälen. Paprika, Beten und Petersilienwurzel fein würfeln. Tomaten ebenfalls würfeln oder auf einer scharfen Reibe reiben. Den Staudensellerie waschen und in feine Scheiben schneiden. Das Schmalz in einer Pfanne erwärmen, die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Karotten und Rote Bete, Petersilienwurzel, beide Selleriesorten und die Paprika hinzufügen und ca. 5 Minuten mitbraten. Tomaten und Tomatenmark dazugeben. Mit Zucker, Essig und Salz kräftig süss-sauer abschmecken. Etwa 1 Schöpfkelle der Fleischsuppe dazugeben und das Gemüse zugedeckt 5–7 Minuten dünsten. Währenddessen das Fleisch, ausgekochte Zwiebel und Lorbeerblätter aus dem Topf nehmen. Zwiebel und Lorbeerblätter entsorgen. Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Ich bevorzuge dünne Scheiben. Das gedünstete Gemüse zusammen mit dem geschnittenen Fleisch in die Suppe geben und ca. 10 Minuten

sanft köcheln. Ganz zum Schluss die Kartoffeln und den Weisskohl dazugeben und nochmals ca. 10 Minuten weich kochen. Suppe final mit Salz und Pfeffer, eventuell auch mit ein paar Spritzern Essig abschmecken. Borschtsch auf Teller verteilen mit und Sauerrahm und eventuell gehacktem Dill servieren. Dazu schmeckt kräftiges

Schwarzbrot.

Wichtig: Nicht vor- und nicht nachsalzen. Das Fleisch einfach in Wasser aufkochen, sonst wird das nichts mit der Bouillon. Netrebko schreibt: in einem grossen Topf. Auf einem ihrer Familienfotos im Einleitungsteil des Buches sitzen 13 Personen um den Esstisch. Der Suppentopf sollte also etwa zehn Liter fassen. Jedenfalls mehr als fünf, wie sich zeigt, wenn zu den vorgeschriebenen drei Litern Wasser das Fleisch und Berge von Randen, Knollensellerie, Stangensellerie, Kartoffeln, Rüebli, Tomaten, Zwiebeln und Peterliwurzeln den Wasserspiegel nach und nach über die Fünf-Liter-Marke heben. Zumal Netrebko, anders als Ludmilla, nicht alles Gemüse einfach nur würfelt und man es also schnell wieder aus dem Topf nehmen könnte, wenn der überläuft.

Nein, nur ein Teil kommt in die geometrische Verarbeitung, der Weisskabis dagegen wird in hauchdünne Streifen geschnitten, Karotten und Randen gar geraspelt. Das fühlt sich gleich ganz professionell an. Dem Rezept zufolge sollen die Randen zugleich geraspelt und gewürfelt werden. Schwierig. Dagegen verschweigt es die fachgerechte Verarbeitung des Knollenselleries.

Die bodenständigste aller Operndiven: Anna Netrebko kocht. Foto: Vanessa Maas

Was ist da los, was sagte Ludmilla? Keine leichte Entscheidung. Vielleicht den Sellerie würfeln und die Randen raspeln? Es ist nun ein bisschen wie mit dem Vibrato in höherer Lage. Raspelt man lieber den Quartvorhalt auf dem C oder das folgende H? Letztlich ist es eine Charakterfrage. Zu viel ist vulgär, zu wenig wirkt snobistisch. Wie man auch auf ihrem neuen Album hören kann: Bei der Netrebko klingt es immer anständig und unschuldig und wohldosiert.

Lyrische Weite und angetäuschte Koloratur, rassige Würze und lauernde Säure begegnen sich in stiller Harmonie.

Ihre musikalische Intensität entsteht nicht durch Lautstärke und Klangfarbenhysterie, sondern, quasi wie bei einem Atomkraftwerk, durch die gebremste, die kultivierte Explosion. Natürlich gehört dazu auch das Gruseln, es könnte doch mal ein Super-Gau stattfinden, und es bräche auf offener Bühne aus ihr heraus, und sie würde etwa als Manon – «einsam, verloren, verlassen» – alles hinschmeissen und ihren Bühnenliebhaber oder das Publikum beschimpfen.

Wird nicht passieren, keine Angst. Stattdessen wird sie mit ihrem betörend abgedunkelten Sopran und der weithin strahlenden Höhe, die grosse Gefühle trägt, ihre Weltschmerzarie vortragen: solo, perduta, abandonata. Und am Ende dieses Albums gar – «mild und leise, wie er lächelt» – in Isoldes Liebestod versinken.

Und so ausbalanciert sie ihr klingendes Bühnengefühlsleben im Griff hat, so ausgewogen erweist sich auch das Gaumenspiel ihres Borschtsch'. Lyrische Weite und angetäuschte Koloratur, rassige Würze und lauernde Säure begegnen sich in stiller Harmonie. Ja, man kann nach etwa drei Stunden würfeln und raspeln und aufkochen – «den Schaum abschöpfen» – sagen, es schmeckt wie in Russland, damals im Café Puschkin am Twerskoy Boulevard, wo die Café-Arbeiter deinen Rolls-Royce um den Block fahren, bis du fertig gegessen hast.

Das kann dauern, aber Parkplätze sind auch in Moskau rar. Zum Dessert gab es damals noch eine aufwendig vielschichtige Eisbombe. Danach sucht man im Kochbuch der Netrebko, der bodenständigsten aller Operndiven, vergebens.

Lachs aus dem Ofen mit Mangosauce Infos einblenden Für 4 Personen 2 Schalotten

1–2 gelbe Paprikaschoten

2–3 Mangos (je nach Grösse)

3 EL Kokosöl

Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Cayennepfeffer

½ TL Currypulver

600 ml Kokosmilch

Saft einer Limette

4 Lachssteaks, 2–3 cm dick

Saft von mindestens einer halben Grapefruit Die Schalotten schälen und fein würfeln. Die Paprika halbieren, Trennwände und Stiel entfernen und das Fruchtfleisch in feine Würfel schneiden. Die Mangos schälen, das Fruchtfleisch vom Kern schneiden und ebenfalls würfeln. Die Schalotten in einer Pfanne in 1 EL Kokosöl anbraten, die Paprikawürfel hinzufügen und ein paar Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer, Cayenne und Curry würzen. Mit Kokosmilch aufgiessen und das Gemüse unter Rühren auf mittlerer Hitze ca. 5 Minuten weich dünsten. Die Kokosmilch etwas einkochen

lassen und mit Limettensaft abschmecken. In der Zwischenzeit die Lachssteaks waschen und trocken tupfen. Beidseitig salzen und pfeffern. In einer zweiten Pfanne in 2 EL Kokosöl von beiden Seiten je nach Dicke 2–3 Minuten knusprig braten. Innen sollten die Steaks noch glasig sein. Mit Grapefruitsaft beträufeln. Die Mangowürfel in die Sauce mischen. Mit Salz und Limettensaft final abschmecken. Die Lachsteaks mit der Mangosauce servieren. Dazu passt z. B. eine Mischung aus weissem Reis, Wildreis und Brokkoli.

