Weibliche Literatur – Und welche Frauen? Herausragende Schriftstellerinnen gibt es viele, doch ihren verdienten Platz im Literaturkanon haben sie noch nicht erhalten – eine Reihe neuer Bücher will das ändern. Marie Schmidt

Bücher von Frauen über Frauen (von links): Virginia Woolf, Marlene Streeruwitz, Elke Heidenreich und Nicole Seifert. Fotos: Verlage (Collage SonntagsZeitung)

Zu ersten Merkwürdigkeiten kommt es, wenn das Thema benannt werden soll. Auf dem Titelblatt von Nicole Seiferts Buch «Frauen Literatur» steht zum Beispiel das erste Wort durchgestrichen. Weil die Begrifflichkeit in dem Mass zum Ärgernis wird, in dem «Männerliteratur» keine sinnvolle Kategorie wäre.

So ist die Lage: Es gibt die Literatur, in der Frauen nur ausnahmsweise eine Rolle als Autorinnen spielten, und eine alternative Literaturgeschichte, in der es über Jahrhunderte Literatur von Frauen vor allem für Frauen gab. Hauptsächlich aber gibt es einen sozialen Fortschritt, weniger im literarischen Leben als durch Bewegungen wie #MeToo beschleunigt, der diese Art von kultureller Dominanz und Unterwerfung nicht mehr als normal hinnimmt.