Erstes Gespräch nach Abgang – Alle warten auf die Frage – dann kommt Merkel selber zum Punkt War die Ex-Bundeskanzlerin gegenüber Putin zu nachgiebig? Nach monatelangem Schweigen spricht Angela Merkel in einem grossen Auftritt über ihren Russland-Kurs. Und sie erklärt ihre Zitteranfälle. Nico Fried

«Ich wollte das nicht weiter provozieren»: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel rechtfertigt im Berliner Ensemble ihren als zu nachgiebig kritisierten Kurs gegenüber Russland. Fotos: John Macdougal (AFP)

Nach einer knappen halben Stunde übernimmt Angela Merkel gewissermassen die Gesprächsführung mit sich selbst. Es ist bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen hin- und hergegangen in ihrer Unterhaltung mit dem Journalisten Alexander Osang. Sie hat ein wenig über ihr persönliches Befinden ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit berichtet («gut»), von ihrem Urlaub an der Ostsee erzählt («erstaunlicherweise ist es mir nicht langweilig geworden»), aber gleichzeitig davon, wie sehr sie der Krieg Russlands gegen die Ukraine bedrückt.