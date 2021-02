Krimi am Australian Open – Und wieder bricht der Vulkan Djokovic aus Beim Sieg gegen Alexander Zverev in der bisher besten Partie von Melbourne zeigte die Nummer 1 ihre verschiedensten Gesichter. Nun scheint der Weg zum 9. Titel frei. René Stauffer

Rohe Gewalt: Beim Stand von 1:4 im dritten Satz entlädt sich Djokovics aufgestauter Frust am Schläger. Foto: Matt King (Getty Images)

Novak Djokovic erinnere ihn an einen «Vulkan vor der Explosion», sagte Boris Becker aus dem fernen Deutschland als Kommentator von «Eurosport» über seinen früheren Schützling. Der dreifache Wimbledonsieger täuschte sich nicht. Augenblicke später entlud sich der aufgestaute Zorn des Serben in diesem Viertelfinal des Australian Open. Er drosch sein Racket mit roher Gewalt dreimal derart hart auf seinen Arbeitsplatz, dass einem angst um den Spielbelag werden konnte.

Es war kurz vor 23 Uhr in Melbourne, und der Weltranglistenerste lag 6:7 (6:8), 6:2, 1:4 im Rückstand gegen Alexander Zverev. Doch das zerstörte Racket und die eingehandelte Verwarnung – auf dem Stuhl sass Aurélie Tourte, die ihn am US Open 2020 disqualifiziert hatte – lohnten sich für Djokovic. Er gewann fünf Games in Folge, holte auch im vierten Satz mehrere Rückstände auf und erreichte mit einem 6:7, 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) seinen 9. Halbfinal am Australian Open. Bisher hat er das Turnier jedes Mal gewonnen, wenn er so weit kam.

Emotional, körperlich und mental ausgelaugt: Novak Djokovic hat nun zwei Tage Zeit, um seine Batterien für den Halbfinal aufzuladen. Foto: Brandon Malone (Getty Images)

Von der Bauchmuskelverletzung, die sich Djokovic in Runde 3 zugezogen hatte, war nur zu Beginn etwas zu merken, als er überhastet auf Punktgewinn spielte. «Als die Bauchmuskeln erwärmt waren und die Medikamente wirkten, ging es besser», sagte Djokovic, der die ganze Partie über enorm angespannt wirkte. Er sei «emotional, mental und körperlich erschöpft», gab er kurz nach der Partie zu, und so sah er auch aus.

«Die Verletzung half mir, mein Spiel anzupassen, und befreite mich etwas vom Druck.» Novak Djokovic

Zverev hatte auf dem Weg zur bisherigen Schlagerpartie des Turniers drei Sätze weniger bestritten als Djokovic. So gut er auch spielte, muss er doch weiter auf seinen ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler an einem Grand-Slam-Turnier warten. In den entscheidenden Momenten war ihm Djokovic klar überlegen, und der Serbe schlug in der dreieinhalbstündigen Partie sogar mehr Asse (23:21). «Die Verletzung half mir, mein Spiel anzupassen», sagte der Weltranglistenerste. «Sie befreite mich etwas vom Druck.» So gut habe er sich nicht mehr gefühlt seit Runde 3, gab er zu.

Natürlich sei er nicht stolz darauf, Rackets zu zerbrechen, aber während einer solchen Partie gehe man eben durch viele innere Schlachten und habe mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. «Ich liess es einfach raus, und heute half es mir», sagte er, ehe er ironisch anfügte: «Armes Racket.» Djokovic steht in seinem 39. Grand-Slam-Halbfinal und gilt nun wieder als Favorit auf den Titel – es wäre sein 18. an einem Majorturnier. Er rückt damit näher an Roger Federer heran, der bei 46 Grand-Slam-Halbfinals (und 20 Titeln) steht.

Karazew aus dem Nichts in den Halbfinal

Djokovics Halbfinalgegner ist der verblüffende Russe Aslan Karazew (ATP 114), der ein Stück Tennisgeschichte schrieb. Der 27-jährige Qualifikant erreichte als erster Spieler der 1968 begonnenen Profiära gleich bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier die Halbfinals. Der unterlegene Bulgare Grigor Dimitrov litt allerdings beim 6:2, 4:6, 1:6, 2:6 derart an Rückenproblemen, dass er sich nach eigenen Angaben vor der Partie nicht einmal selber die Schuhe habe binden können.

«Für mich ging es vor allem darum, nicht die Nerven zu verlieren», sagte Karazew, der zuvor neunmal vergeblich versucht hatte, sich für ein Majorturnier zu qualifizieren, ehe es ihm in Doha gelang. Er ist auch erst der fünfte Qualifikant, der um den Einzug in einen Grand-Slam-Final spielen kann. Am Australian Open war dies bisher erst einem gelungen, dem längst vergessenen Australier Bob Giltinan 1977. Die Gruppe wird ergänzt durch John McEnroe (Wimbledon 1977), Filip Dewulf (Paris 1997) und Vladimir Woltschkow (Wimbledon 2000). Bereits steht fest, dass Karazew unter die Top 45 der Welt vorstossen wird.