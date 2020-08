Frauen in der US-Politik – Und wieder lauert die Sexismus-Falle Frühere US-Wahlkämpfe waren geprägt von frauenfeindlichen Tönen. Läuft es diesmal besser? Alan Cassidy aus Washington

«Garstige Frau»: Wohl keine Politikerin hatte im Wahlkampf derart mit Sexismus zu kämpfen wie Hillary Clinton . Foto: Andrew Harnik/AP

Sie lacht zu oft, sie lacht zu laut. Sie ist zu ehrgeizig. Sie ist nicht sympathisch genug.

Kamala Harris hat das alles schon oft gehört, in ihren früheren Wahlkämpfen in Kalifornien, bei ihrer eigenen Präsidentschaftskandidatur, mit der sie vergangenes Jahr gescheitert war. Die Senatorin weiss aus eigener Erfahrung, dass weibliche Politikerinnen öfter als ihre männlichen Kontrahenten nicht nach ihren Ideen beurteilt werden, sondern nach ihrem Aussehen und Auftreten.

Nun, als demokratische Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, wird sie damit aufs Neue konfrontiert sein.

Die Ernüchterung der Pionierin

Harris ist die dritte Frau, die von einer der beiden grossen Parteien für die Vizepräsidentschaft vorgeschlagen wird. Die erste hiess Geraldine Ferraro. Als der Demokrate Walter Mondale sie im Juli 1984 auf sein Wahlticket holte, mit dem er gegen Präsident Ronald Reagan antrat, feierte die liberale Presse die Entscheidung als historisch. Das Magazin «Time» nannte sie «den spektakulärsten Triumph für den Feminismus seit der Einführung des Frauenwahlrechts».

Kann sie Blaubeer-Muffins backen? Geraldino Ferraro, die erste Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Foto: Everett Collection/Imago

Bei Ferraro selbst verflog die Feierlaune allerdings rasch. Die Journalistin Maureen Dowd, die Ferraro im Wahlkampf begleitete, erinnerte sich in der «New York Times» kürzlich daran, wie die Kandidatin behandelt wurde. Bei einem Besuch in Mississippi wurde die 48-jährige Abgeordnete als «junge Frau» angesprochen und gefragt, ob sie denn Blaubeer-Muffins backen könne.

Überall Herablassung

Vor einem anderen Auftritt wollte ein Parteikollege ihr ein Blumensträusschen ums Handgelenk binden, als wäre sie eine Schülerin am Abschlussball ihrer Highschool.

Mondale und Ferraro gingen in der Wahl unter, und kurz darauf zog Ferraro ein düsteres Fazit. Sie sei nicht vorbereitet gewesen über «das Ausmass an Wut, Bigotterie und Sexismus, die meine Kandidatur auslösten», schrieb sie in ihren Memoiren.

Selbst Mondales Mitarbeiter hätten sie so herablassend behandelt, dass sie ihnen gesagt habe: «Tut doch jedes Mal, wenn ihr mit mir redet, einfach so, als wäre ich ein grauhaariger Herr aus den Südstaaten, ein Senator aus Texas.»

Sarah Palins überraschende Worte

Über ähnliche Reflexe berichtete auch die nächste Frau, die von einer Partei als Vizepräsidentin nominiert wurde: die Republikanerin Sarah Palin, die 2008 an der Seite von John McCain antrat. Auch Palin – an der es inhaltlich durchaus viel zu kritisieren gab – beklagte in ihren Memoiren, dass sie von McCains Mitarbeitern nicht für voll genommen wurde.

Nicht für voll genommen: Sarah Palin, 2008 von John McCain zur Vizekandidatin berufen. Foto: Keystone

In einem Instagram-Beitrag wandte sie sich am Dienstag mit überraschend warmen Worten an Kamala Harris, in dem sie auf ihre eigenen Erfahrungen anspielte – und Ratschläge von Frau zu Frau erteilte. «Lassen Sie sich keinen Maulkorb anlegen», schrieb Palin. «Pflegen Sie die Verbindung zu den Medien und Wählern auf Ihre eigene Weise.»

Hillarys «Stehvermögen»

Wohl keine Politikerin hatte mit Sexismus derart zu kämpfen wie Hillary Clinton, die gegen Trump unterlag. Ihre Stimme, ihre Frisur oder ihre Hosenanzüge wurden über Jahre diskutiert. Als sie im Wahlkampf 2016 einen Schwächeanfall erlitt, warf ihr Donald Trump mangelndes «Stehvermögen» vor. Regelmässig bezeichnete er sie als «nasty woman», als garstige Frau – ein Adjektiv, mit dem er nun auch schon Kamala Harris bedacht hat.

Keine gute Vorgeschichte also für Politikerinnen. Schon bevor Joe Biden Harris zu seiner «Running Mate» ernannte, hatten sich deshalb die führenden US-Frauenrechtsorganisationen in einem Schreiben an die Medienhäuser des Landes gewandt, um eine Warnung auszusprechen.

Die Rolle der Medien

«Frauen sind allerlei Stereotypen über ihre Qualifikationen, Führungsstärke, Aussehen, Beziehungen und Erfahrungen ausgesetzt», heisst es in dem Brief. Diese Stereotype würden in der Berichterstattung oft noch verstärkt, wenn es um dunkelhäutige Frauen gehe.

Wer Frauen zum Beispiel ständig als wütend beschreibe und das mit entsprechenden Bildern unterlege, bediene das Klischee, wonach Frauen – besonders schwarze Frauen – emotional und irrational handelten.

So wie die Medien nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd überdacht hätten, wie sie über Rassismus berichteten, müssten sie nun auch vermehrt anstrengen, nicht in die Sexismus-Falle zu tappen. Das Schreiben der Frauenrechtlerinnen schliesst mit der Forderung: «Wir beobachten euch. Wir erwarten einen Wandel.»