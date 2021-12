Der neue deutsche Bundeskanzler – Und wieder regiert ein Hamburger das Land Wie einst Helmut Schmidt wurde auch Olaf Scholz an Elbe und Alster geprägt. Vieles unterscheidet die beiden Kanzler aber auch. Peter Burghardt

Mit 17 in die SPD eingetreten: Olaf Scholz im Rathaus in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt (DPA, Keystone)

Axel Sellmer aus Hamburg-Rahlstedt war auch da, als Olaf Scholz Bundeskanzler wurde. Er sass auf der Tribüne im Berliner Reichstagsgebäude, hinter den Eltern, Brüdern und der Ehefrau des alten Parteifreundes. Gratulieren konnte er am Mittwoch noch nicht, Scholz hatte zu tun mit Wahl, Ernennung, Vereidigung. «Der war da voll ausgebucht», sagt Axel Sellmer am Telefon. Aber seinen entscheidenden Beitrag für Olaf Scholz hatte er ja längst geleistet.

Sellmer war 23 und Juso, als 1975 der 17-jährige Gymnasiast Scholz in die SPD eintrat. Er brachte ihm das Parteibuch zu Hause vorbei, die SPD freute sich schon damals über jede junge Verstärkung. Die Familie Scholz wohnte in einem Reihenhaus aus den Sechzigerjahren, im Neubaugebiet von Rahlstedt, Hamburger Osten. Ortsteil Grosslohe, keine luxuriöse Gegend. «Seine politischen Wurzeln liegen hier», sagt Axel Sellmer, der Olaf Scholz die Treue zur Sozialdemokratie in die Hand drückte.