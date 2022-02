Nach den goldenen Spielen – Und wo räumen die Schweizer jetzt ab?

Feuz, Odermatt, Suter im Ski-Weltcup – Und wo räumen die Schweizer jetzt ab? Nach den Winterspielen ist vor dem Weltcup-Schlussspurt. 22 Rennen sind noch zu fahren, der Kampf um kleine und grosse Kugeln ist entbrannt. Mittendrin die Schweizer. René Hauri Philipp Rindlisbacher

Nur in Wengen auf dem Podest – und doch noch mit Chancen auf die Slalom-Kugel: Daniel Yule. Foto: Christian Pfander (Tamedia)

Olympia ist passé, der Winter aber noch lange nicht: 22 Rennen sind ausstehend, 12 bei den Männern, 10 bei den Frauen. Diese fahren am Wochenende in Crans-Montana, die Männer in Garmisch – es sind jene Orte, die sich zusammen mit Narvik (NOR) und Soldeu (AND) für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 bewerben. Während Olympiasiegerin Corinne Suter und ihre Kolleginnen zwei Abfahrten bestreiten, stehen bei den Männern zwei Slaloms auf dem Programm. Es geht im Weltcup noch um einiges. Ein Überblick:

Nationencup: Kann die Schweiz noch aufholen?