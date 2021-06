Veloumzug hadert mit Grosserfolg – Uneinigkeit um die Blockade der Zürcher Hardbrücke Die Critical Mass wächst weiter, das belastet den restlichen Verkehr. Nun wird die Forderung nach einem autofreien Freitagabend laut. Beat Metzler

Kein Durchkommen für niemanden. Die Critical Mass besetzt am Freitagabend die Hardbrücke. Foto: Urs Jaudas

Sie kamen so zahlreich wie vor einem Monat. Mindestens. Vielleicht waren es sogar doppelt so viele. Laut Schätzungen dürften am Freitagabend rund 5000 Velofahrende im Rahmen der Critical Mass durch Zürich gerollt sein.

Die Involvierten versuchten, den Grossandrang gemäss den Grundsätzen der weltweiten Bewegung zu bewältigen: Weder Gegenfahrbahn noch Trottoirs besetzen, nicht provozieren. Laut angefragten Beteiligten hat das mehrheitlich gut funktioniert.

Aber nicht alle sind ganz glücklich. Vor allem die Blockade der Hardbrücke, die gemäss Stadtpolizei fast eine Stunde dauerte, sorgt intern für Diskussionen.