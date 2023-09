Unfall in Opfikon – Bus prallt auf Zebrastreifen mit Fussgänger zusammen Auf einem Fussgängerstreifen im Glattpark kollidierte am Freitag ein Linienbus mit einem Fussgänger. Dieser liegt nun verletzt im Spital.

Wegen einem Unfall mit einem Bus musste die Polizei am Freitagmorgen in den Glattpark ausrücken. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitag prallte auf einem Fussgängerstreifen im Opfiker Glattpark ein Linienbus ohne Passagiere mit einem Fussgänger zusammen. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei wollte der 22-Jährige kurz vor 10.30 die Thurgauerstrasse in Richtung Stelzenstrasse überqueren. Durch den Aufprall erlitt er mittelschwere Verletzungen und musste nach der medizinischen Erstversorgung per Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der der Staatsanwaltschaft abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Thurgauerstrasse Richtung Flughafen für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein und regelte den Verkehr.

