Kloten – Unfall mit Tram fordert Schwerverletzten Beim Überqueren der Gleise ist am späten Samstagabend in Kloten ein Mann von einem Tram erfasst und schwer verletzt worden.

In Kloten kam es zu einem Unfall mit einem Tram. Ein Mann wurde schwer verletzt.





Kurz nach 23:15 Uhr wollte ein 30-jähriger Mann das Tramtrassee an der Flughafenstrasse überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Flughafen fahrenden Tram erfasst und schwer verletzt. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Er wird von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Wegen des Unfalls war die Tramlinie zwischen Bahnhof Oerlikon und Zürich Flughafen ab etwa 23:20 Uhr bis Betriebsschluss unterbrochen. Es verkehrten Ersatzbusse.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, Spezialisten der VBZ sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz.

