Grosser Polizeieinsatz in Winterthur – Mann zündet sich nach Verfolgungsjagd an Nach einer Verfolgungsjagd quer durch Winterthur ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto verunfallt. Nach der Flucht zu Fuss übergoss er sich mit Brandbeschleuniger und zündete sich an. Der Schweizer und zwei Polizisten wurden verletzt.

Das Fluchtfahrzeug (rechts) am Unfallort nach einer dramatischen Verfolgungsjagd. Foto: Heinz Diener

In Winterthur war am Mittwochnachmittag ein grosser Polizeieinsatz im Gange. An der Scheideggstrasse kontrollierte die Stadtpolizei kurz nach 17 Uhr ein Auto. Am Steuer sass ein 25-jähriger Schweizer. Der junge Mann flüchtete jedoch mit dem Wagen, wie Michael Wirz, Mediensprecher der Stadtpolizei Winterthur, auf Anfrage sagte. Dabei kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Nach der Verfolgungsjagd quer durch Winterthur verunfallte der Mann an der Weststrasse in Wülflingen. Von dort aus flüchtete er weiter zu Fuss.

Schwere Brandverletzungen

An der Winzerstrasse nahm die Flucht eine dramatische Wendung: Unvermittelt übergoss sich der 25-Jährige laut Polizei mit Brandbeschleuniger und zündete sich an. Er musste mit schweren Verbrennungen mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Durch die Flammen wurden auch zwei Stadtpolizisten verletzt.

Bei der Verfolgung waren mehrere Polizeipatrouillen im Einsatz. Wieso der Mann flüchtete ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch die Kantonspolizei Zürich wird in diesem Fall ermitteln.

( far )