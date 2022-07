Freibad Bülach – Unfreiwilliger Gratiseintritt in die Badi Die Stadt Bülach kämpft weiterhin mit den Folgen eines Cyberangriffs. Derweil ist der Eintritt in die Badi kostenlos. Thomas Mathis

Bei der Hitze bietet sich eine Abkühlung im Bülacher Freibad an. Archivfoto: PD

Die Sommerferien haben mit bestem Wetter begonnen. Die Temperaturen kletterten am Dienstag im Unterland auf über 35 Grad Celsius. Das ist ideales Badiwetter und zieht entsprechend Gäste in die Freibäder. Im Freibad Bülach an der Schwimmbadstrasse kommen diese in den Genuss eines unfreiwilligen Geschenks der Stadt. Derzeit ist der Eintritt in die Badi kostenlos, wie die Stadt am Mittwochmorgen auf Anfrage bestätigt. Normalerweise kostet dieser 7 Franken für Erwachsene und 4 Franken für Kinder und Jugendliche.

Auf Social Media löst das positive Gefühle aus. «Doppelt geniessen, ohne Eintritt zu bezahlen», heisst es etwa. Der Hintergrund dieses Gratiseintritts ist allerdings gar nicht erfreulich. Am Montag meldete Bülach einen Cyberangriff. Die Nutzung der IT-Systeme für Mitarbeitende ist eingeschränkt und die Verwaltung nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Davon betroffen ist auch das IT-System in der Badi. Wie lange der Eintritt noch kostenlos ist, lässt sich nicht vorhersagen. Sobald das System wieder funktioniert, werde man wieder Eintritt verlangen, lässt die Stadt ausrichten.

Bezüglich Cybersecurity-Vorfall gibt es noch keine News. Die Stadt will am Mittwochabend wieder informieren.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.