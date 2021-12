Vier Intensivspezialisten erzählen – Ungeimpfte sind auf der Intensivstation oft sehr fordernd Die Leitungsteams zweier Intensivstationen in St. Gallen und Thun erzählen, wie die mangelnde Solidarität der Ungeimpften das Gesundheitssystem in ein unlösbares Dilemma stürzt. Oliver Zihlmann

Sie berichten, was auf den Intensivstationen jetzt passiert: Herbert Leuthold, Bettina Bergmann, Antje Heise und Miodrag Filipovic (von links). Fotos: PD

Sie arbeiten gegenwärtig im Ausnahmezustand. Nun erzählen sie, was sie dabei erleben. Antje Heise und Bettina Bergmann leiten die Ärzteschaft und die Pflege auf der Intensivstation im Spital Thun. Miodrag Filipovic und Herbert Leuthold sind in denselben Positionen an der chirurgischen Intensivstation des Kantonsspitals St. Gallen. Sie möchten den Menschen die Augen öffnen und beschreiben, was momentan auf den Intensivstationen geschieht.

Antje Heise: «Unsere Intensivstation ist seit eingen Wochen praktisch immer voll. Zeitweise müssen wir deshalb Intensivpatienten in andere Spitäler verlegen. Und das betrifft nicht nur Covid-19-Patienten, sondern auch solche mit anderen schweren Erkrankungen.»