Lehrpersonenmangel im Unterland – Ungewöhnlich: Dieses Jahr sind fast alle Stellen an Schulen besetzt Entgegen des Trends haben die meisten Schulen Lehrpersonen fürs kommende Schuljahr gefunden. In der Region sind noch rund 300 Stellenprozente frei. Sharon Saameli

In der Schule Opfikon – im Bild eine Klasse im Schulhaus Lättenwiesen – sind fürs Schuljahr 2020/21 noch zwei Stellen ausgeschrieben. Foto: David Baer/Archiv

Am Montag, 17. August, beginnt für 16’500 Kinder und Jugendliche im Unterland die Schule. Allein knapp 1600 Kinder besuchen ab diesem Tag den ersten Kindergarten – ein wichtiger Tag, auch wenn der Schulbesuch nicht ist wie in anderen Jahren. Der Unterricht findet auch nach den Sommerferien mancherorts in Halbklassen statt, die Schülerinnen und Schüler haben nicht gleichzeitig Pause, den Grund dafür muss man im August 2020 nicht mehr ausschreiben.